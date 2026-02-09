Nam Định đánh rơi 3 điểm vào phút chót

Dẫn bàn từ khá sớm cùng thế trận lấn lướt, tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng đội chủ nhà đã đánh rơi chiến thắng vào phút bù giờ bởi bàn thắng muộn của Albertine trong cuộc so tài vào tối 9-2 trên sân Thiên Trường.

Percy Tau có trận đấu năng nổ trên hàng công đội chủ nhà. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Trước trận đấu này, Nam Định có chuỗi 8 trận không thành công với 5 hòa, 3 thua nên họ cố gắng “giải hạn” ở trận đấu muộn của vòng 13 V-League 2025-2026. Đội chủ nhà xuất phát với lực lượng mạnh nhất khi có đủ 3 ngoại binh Lucas, Percy Tau, Caio cùng sự trở lại của Xuân Son đã nhanh chóng tạo thế trận lấn lướt bên phần sân đối phương.

Không phải chờ lâu, ngay ở phút thứ 4, Percy Tau đã ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định từ pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới thủ môn Thanh Tùng. Các cầu thủ Nam Định tiếp tục làm chủ thế trận với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trong vòng 16m50 của đội khách, nhất là sự năng động của Caio. Sức ép của đội chủ nhà đã buộc Hà Tĩnh luôn tập trung số đông bên phần sân nhà để chống đỡ.

Phút 38, tỷ số suýt nhân đôi cho Nam Định khi cú sút của Văn Kiên đưa bóng đi trúng cột dọc. Đội bóng thành Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt quyết tìm thêm bàn thắng, trong khi đó Hà Tĩnh cũng dần mở thế trận tấn công tạo nên cục diện càng gay cấn từ giữa hiệp 2.

Xuân Son không có nhiều khoảng trống hoạt động trước sự đeo bám của hậu vệ Hà Tĩnh.

Trận đấu được bù giờ 8 phút do có quãng thời gian tạm dừng vào cuối hiệp hai để VAR kiểm tra tình huống bàn thắng của đội khách có hợp lệ hay không. Ở vào thời điểm mà chiến thắng tưởng như trong tầm tay thì phút 90 (+7), mành lưới khung thành thủ môn Nguyên Mạnh đã rung lên từ cú đánh đầu của Albertine, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Tĩnh.

Trận hòa như thắng đã giúp Hà Tĩnh tiếp tục ở vị trí thứ 7. Trong khi đó Nam Định vẫn chưa thể “giải hạn” cho dù có thành tích rất tốt ở đấu trường Đông Nam Á.

QUỐC CƯỜNG