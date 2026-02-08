Thùy Linh giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tại giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2026

Giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2026 khép lại vào tối 7-2, ngoài ngôi Á quân, các cô gái TPHCM còn nhận thêm giải thưởng cá nhân khi Nguyễn Thùy Linh đoạt danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng với 6 bàn.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao giải Nhất cho đội Phong Phú Hà Nam.

Dù đã hoàn tất 8 trận trước lượt trận cuối nhưng Phong Phú Hà Nam cũng đã sớm bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tương tự như vậy là các cô gái TPHCM cũng sớm giành ngôi Á quân nên cuộc so tài với đội Hà Nội vào ngày 7-2 chỉ còn tính chất thủ tục. Dù vậy, đội TPHCM cũng hướng đến trận thắng để chia tay giải.

Tham vọng của đội bóng thành phố mang tên Bác sớm được cụ thể hóa khi Nguyễn Thị Thùy Linh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 26. Thời gian còn lại của hiệp 1, TPHCM phòng ngự chắc chắn và ít để đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho TPHCM. Bước sang hiệp 2, Hà Nội quyết giành lại ít nhất 1 điểm bằng việc tràn lên tấn công.

Nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn gỡ 1-1 của Nguyễn Thị Thương vào phút 63. Quãng thời gian tiếp theo, hai đội chơi giằng co và mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn. Kịch tính xảy ra ở phút 90+3 khi An Hoàng Cúc lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội.

Hà Nội thắng TPHCM (áo vàng) 2-1 ở lượt trận cuối vào ngày 7-2.

Với bàn thắng ghi được ở trận này, Thùy Linh đoạt danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 6 bàn. Mùa giải trước cô cũng đã là trụ cột của đội bóng đến từ TPHCM, sau đó được HLV Kim Chi đôn lên đội 1 để cùng các đàn chị tranh tài ở giải VĐQG. Mùa bóng năm nay Thùy Linh thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ để trở thành tay săn bàn số 1 tại giải.

Ở trận đấu còn lại của lượt 10, Thái Nguyên T&T bắt buộc phải giành chiến thắng trước Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) nếu không muốn mất tấm huy chương đồng vào tay Hà Nội. Dù vậy, họ gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1 và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sang hiệp 2, sức tấn công dồn dập của Thái Nguyên T&T khiến Than KSVN không thể chống đỡ. Trần Thị Hương mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ chè bằng cú dứt điểm đẹp mắt. Sau đó, Đỗ Thị Thúy Nga lập cú đúp giúp Thái Nguyên T&T ấn định chiến thắng 3-0.

BTC trao giải Phong cách cho đội Thái Nguyên T&T

Thùy Linh nhận giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

BTC trao giải Thủ môn xuất sắc nhất cho Lê Thị Thu (Phong Phú Hà Nam)

Ngân Thị Thanh Hiếu (Phong Phú Hà Nam) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất

CAO TƯỜNG