U23 Việt Nam và những thử thách ở đấu trường châu Á

Năm 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo với món “đặc sản” phòng ngự phản công đã gây bất ngờ cho các đối thủ tại VCK U23 châu Á, và kết thúc giải đấu với ngôi Á quân. Tám năm sau, một nhà cầm quân khác cũng đến từ Hàn Quốc, ông Kim Sang-sik ấp ủ khát vọng tái lập thành tích trên, chí ít cũng là vào đến trận cuối cùng.

U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Syria trước thềm VCK U23 châu Á 2026.

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá cao đội U23 Việt Nam khi họ xâu chuỗi thành tích trong 8 năm của của U23 Việt Nam ở giải châu Á. Riêng lần này, đội đã có cú chạy đà vững vàng hơn khi đang là đội số 1 Đông Nam Á qua ngôi vô địch U23 Đông Nam Á và mới đây là SEA Games 33. Phong độ và sự hưng phấn là những yếu tố mà U23 Việt Nam đang đạt được trước khi nhập cuộc giải đấu năm nay. Bàn thì thế, còn thực tế sân cỏ sẽ có nhiều thách thức chờ đón thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đó là chất lượng của các đối thủ tại sân chơi châu Á hoàn toàn khác so với Đông Nam Á. U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia hoàn toàn khác xa so với Lào, Malaysia hay Philippines. Đó đều là những đội vừa mạnh về thể chất và sự mạnh mẽ của bóng đá trẻ trong thời gian qua. Đối thủ chủ yếu của các cầu thủ Việt Nam hẳn sẽ là Jordan và Kyrgyzstan bởi Saudi Arabia có nhiều điểm trội hơn khi đang là chủ nhà, và họ đã từng 3 lần góp mặt ở trận chung kết trong 6 lần giải tổ chức. Chất lượng cao từ các đối thủ là điều rõ ràng, nhưng với U23 Việt Nam thì có sự thoải mái về mặt tâm lý khi không quá nặng nề áp lực thành tích mà việc hướng đến mục tiêu cao chỉ nhằm tạo đích ngắm cho các cầu thủ phấn đấu.

Khuất Văn Khang (8) cùng U23 Việt Nam đã so tài cùng Saudi Arabia trong trận tứ kết U23 châu Á 2022

HLV Kim Sang-sik đưa 24 cầu thủ sang Qatar tập huấn, ông sẽ loại 1 cầu thủ sau 1 tuần tập huấn tại đây trước khi di chuyển sang Saudi Arabia. Bộ khung vừa tham dự SEA Games 33 được đảm bảo 100% lực lượng, cùng với sự trở lại của Vĩ Hào, cái tên cũng không quá xa lạ. Vì thế sẽ không có sự xáo trộn về đội hình hoặc phải mất thời gian để các cầu thủ làm quen. Hai điểm mà ông Kim Sang-sik phải tập trung là gia cố hàng thủ khi các đối thủ ở tầm châu Á mạnh hơn hẳn so với đấu trường SEA Games cũng như khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút mà sẽ không có nhiều khi đều gặp các đối thủ “rắn mặt”.

Từ sau VCK U23 châu Á 2018, các đội đã nhìn vào đoàn quân của HLV Park Hang-seo với sự thận trọng hơn, đá chắc chắn để phá “bài” phòng ngự phản công của ông Park. Điều đó đã buộc U23 Việt Nam không thể tái hiện thành tích ở 3 kỳ tiếp theo. Lần này, điều kỳ diệu liệu sẽ đến dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik?

“Vô địch Đông Nam Á là thành tích rất tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực, các cầu thủ sẽ không dừng lại ở đó. Đội tuyển U23 Việt Nam không thể dậm chân tại chỗ mà phải tiếp tục thi đấu tốt ở những giải đấu đỉnh cao hơn. Tại VCK U23 châu Á sắp tới ở Saudi Arabia, các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, vì vậy chúng tôi cần cải thiện những điểm còn hạn chế thông qua các buổi tập và họp rút kinh nghiệm”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

QUỐC CƯỜNG