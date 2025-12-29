Thái Lan thiếu nhiều trụ cột tại VCK U23 châu Á 2026

Vừa không thành công tại SEA Games 33 khi thua các cầu thủ Việt Nam trong trận chung kết, U23 Thái Lan đang đối diện khó khăn về lực lượng tại VCK U23 châu Á 2026 bởi không có được đội hình mạnh nhất.

U23 Thái Lan vắng đến 10 cầu thủ so với đội hình vừa tham dự SEA Games 33.

Theo danh sách được HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul công bố để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6-1 tới đây, U23 Thái Lan vắng nhiều trụ cột, khoảng 10 cầu thủ so với đội hình tham dự SEA Games 33. Những nhân tố quan trọng như Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Choolthong, Chanon Tamma và Sorawat Phosaman… đều không có tên trong danh sách. Đáng chú ý là Yotsakorn, chân sút ghi 6 bàn tại SEA Games 33.

Khác với một số quốc gia khi giải VĐQG được thống nhất tạm ngưng để dồn quân vào đội tuyển thì nhiều đội gặp khó về vấn đề này như U22 Malaysia ở SEA Games 33, và nay là U23 Thái Lan khi các CLB chủ quản không muốn nhả những cầu thủ này. Chính việc SEA Games hay giải U23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA là điều kiện để các CLB có quyền giữ quân. Như ở đầu SEA Games 33, đội U22 Việt Nam suýt vắng mặt Đình Bắc, Minh Phú và đến giờ chót HLV Polking mới chấp thuận cho tập trung sớm trước khi đội sang Thái Lan.

Đội hình suy yếu sẽ khó giúp Thái Lan tạo bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2026.

HLV Thawatchai chia sẻ cùng truyền thông: “Chúng tôi muốn giữ lại đội hình vừa tham dự SEA Games 33 nhưng gần như không thể. Giải U23 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên nhiều cầu thủ U23 phải trở lại CLB. Cùng với đó, một số cầu thủ đang dính chấn thương”.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Thái Lan cùng bảng với các đội mạnh là Trung Quốc, Iraq và Australia. Dù cử đội hình mạnh nhất cũng không dễ cho Thái Lan cạnh tranh suất bởi xét về lực, Thái Lan có thể gây khó khăn cho Trung Quốc, nhưng sẽ không dễ dàng khi so tài với Iraq và Australia bởi những hạn chế về chất lượng đội hình U23 Thái Lan đã được nhận diện qua SEA Games 33.

