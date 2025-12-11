U22 Việt Nam - U22 Malaysia 2-0: Đình Bắc lại tỏa sáng

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh kinh nghiệm trong cuộc so tài với U22 Malaysia ở lượt cuối vòng loại bảng B để giành chiến thắng 2-0. Trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam không mất quá nhiều sức bên cạnh sự tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc trên hàng công.

Văn Khang nỗ lực đi bóng qua sự truy cản của hậu vệ đội Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không trực tiếp ghi bàn thắng nào nhưng Đình Bắc đã ghi dấu trong cả 2 pha lập công của Hiểu Minh và Minh Phúc qua sự xông xáo, nhãn quan chiến thuật tốt của cầu thủ này.

Bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam là phải giành chiến thắng mới trở thành chủ nhân của ngôi đầu bảng, nhưng điều đó càng làm đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc tốt hơn. Hàng tiền vệ với Phi Hoàng, Minh Phúc, Văn Khang và Viktor Le đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu giữa sân và chia cắt các tuyến của Malaysia, sớm đẩy đối phương lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự.

Lý Đức chia vui cùng Hiểu Minh sau bàn mở tỷ số

Không phải chờ lâu, phút 11, U22 Việt Nam đã ghi bàn mở tỷ số từ pha lập công của Hiểu Minh sau đường chuyền của Đình Bắc. Trận này, Đình Bắc hoạt động khá rộng để thu hút hàng thủ đối phương và có những đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội. Phút 22, cũng chính Đình Bắc thực hiện pha kiến tạo cho Minh Phúc kết thúc gọn gàng cận thành ghi bàn nâng tỷ số 2-0.

Dẫn cách biệt 2 bàn cùng với việc kiểm soát thế trận chặt chẽ, U22 Việt Nam chủ động điều tiết tốc độ trận đấu theo ý mình, chủ yếu kiểm soát bóng ở giữa sân và không còn đá nhanh như từ đầu. Malaysia dù bị dẫn cách biệt nhưng cũng không thể dâng cao khi trục giữa sân đã bị “gãy”, họ không tạo được pha nguy hiểm đáng chú ý nào trong suốt hiệp 1.

Minh Phúc vui mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sang hiệp 2 thế trận không đổi, U22 Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận. Các cầu thủ Malaysia như cố gắng tập trung phòng ngự để tránh bị thua thêm. Bởi tỷ số 0-2 cũng giữ hy vọng cho Malaysia trong cuộc đua tranh suất vào bán kết dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Giành vị trí đầu bảng B, đội U22 Việt Nam ghi tên vào bán kết và đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng này sẽ là U22 Philippines. Cặp đấu bán kết còn lại sẽ xác định sau lượt trận cuối của bảng C vào chiều 12-12 giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar. U22 Thái Lan sẽ gặp đội thắng của trận này hoặc U22 Malaysia.

CAO TƯỜNG