Lịch thi đấu SEA Games 33: Chờ tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh sẽ chính thức vào thi đấu tại Thái Lan lần này và người hâm rất chờ tấm HCV tiếp theo của cô.

Nguyễn Thị Oanh sẽ ra thi đấu ngày 13-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm thi đấu ngày 13-12 của Đoàn thể thao Việt Nam là sự xuất hiện của Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh. Cô sẽ thi đấu nội dung 5.000m nữ và hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV đang giữ. Hai năm trước, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV nội dung này ở SEA Games 32-2023. Oanh sẽ chỉ thi đấu 3 nội dung tại SEA Games 33-2025. Ngoài cô, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn có các tuyển thủ thi đấu gồm Nguyễn Thị Hường, Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy 3 bước nữ), Ngần Ngọc Nghĩa (200m nam), Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú (200m nữ), Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời (800m nữ), Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường (5.000m nam) và Lê Thị Tuyết (5.000m nữ).

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu cự ly 200m nam. Ngoài ra, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Võ Thị Mỹ Tiên sẽ thi đấu các lượt vòng loại trong buổi sáng để tìm cơ hội vào chung kết từ lúc 18 giờ của ngày thi đấu.

Hôm nay, các môn bóng chày 5 người, bóng rổ, thể thao điện tử, mô tô nước, golf, bóng ném, judo, jujitsu, muay, kickboxing, bóng bàn, sailing, wushu cũng thi đấu các nội dung của vòng loại.

Môn karate sẽ tranh tài hạng cân kumite (đối kháng) 61kg nữ với sự có mặt của Hoàng Thị Mỹ Tâm. Đây là võ sĩ được kỳ vọng sẽ giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài cô, Đinh Thị Hương sẽ thi đấu hạng cân 68kg nữ và đây là gương mặt triển vọng của karate Việt Nam. Trong khi đó, Võ Văn Hiền sẽ đấu hạng 75kg nam và Nguyễn Thanh Trường đấu hạng 84kg nam.

Ngày thi đấu cũng chờ đợi các xạ thủ môn bắn súng có thể đạt được kết quả cao nhất. Chúng ta có Lê Thị Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo thi đấu nội dung 10m súng trường hơi cá nhân.

Môn cử tạ chờ đợi những tấm huy chương đầu tiên khi K’Dương sẽ tranh tài hạng cân 60kg nam, Nguyễn Thị Thu Trang thi đấu hạng cân 48kg nữ và Nguyễn Hoài Hương đấu hạng 55kg nữ. Các nội dung bắt đầu lúc 13 giờ.

MINH CHIẾN