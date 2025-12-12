"Tiểu tiên cá" Ánh Viên chúc mừng chiến thắng của em trai Quang Thuấn tại SEA Games 33

Tối 12-12 tại khu liên hợp thể thao Hua Mak (Bangkok), kình ngư Nguyễn Quang Thuấn toả sáng với tấm HCV cự ly 400m hỗn hợp. Ngay sau đó, "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên đã có những chia sẻ chúc mừng trước thành công của em trai.

Nguyễn Quang Thuấn giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước", Ánh Viên chia sẻ xúc động trên trang cá nhân sau khi em trai Nguyễn Quang Thuấn lần đầu giành HCV cá nhân tại SEA Games.

Trong làng bơi Việt Nam, Nguyễn Quang Thuấn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới mộ điệu. Không chỉ vì là em trai của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Quang Thuấn còn gây chú ý bởi tài năng bơi lội. Dù là gương mặt trẻ (sinh năm 2006), song nam kình ngư đang cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng để sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong và ngoài nước, từ đó được triệu tập vào đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2021.

Tối 12-12, ở nội dung 400m hỗn hợp nam SEA Games 33, tuyển bơi lội Việt Nam có 2 kình ngư tranh tài là Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên – đương kim vô địch. Xuất phát ở làn bơi số 5, Quang Thuấn nhanh chóng bứt lên. Anh duy trì phong độ ổn định trong suốt 400m. Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 19 giây 98 và giành HCV chung cuộc.

Quang Thuấn và Hưng Nguyên dự tranh cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng của Quang Thuấn khiến người hâm mộ nhớ về Ánh Viên - kình ngư xuất sắc nhất Việt Nam, từng giành 25 HCV SEA Games. Dù đây không phải là lần đầu dự SEA Games nhưng em trai Ánh Viên đã khẳng định sự trưởng thành.

Nam kình ngư chia sẻ: "Tôi không đặt nặng mục tiêu về thành tích trước khi bước vào nội dung này. Tôi chỉ nghĩ rằng bản thân cần cố gắng hết sức. Tôi đến với SEA Games 33 với mục tiêu vượt qua chính mình, sau đó cố gắng đạt thành tích tốt nhất ở các nội dung mà mình tham gia thi đấu”.

Nhắc đến các thành tích đã đạt được, Quang Thuấn chỉ khiêm tốn nói: "Bản thân tôi nghĩ mình còn nhiều thiếu sót lắm và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi cũng cần chuẩn bị cho bản thân một tinh thần thi đấu tốt hơn ở những giải đấu tiếp theo".

Trước sự thành công của chị gái Ánh Viên, Thuấn cũng cho biết bản thân không hề thấy áp lực, mà xem đó là động lực để mình phấn đấu noi theo. "Đối với tôi, những điều chị Viên làm được rất đáng nể và tự hào, đó là động lực để tôi sẽ phải phấn đấu và cố gắng từng ngày", nam kình ngư chia sẻ.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)