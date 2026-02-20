Điền kinh Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại giải vô địch băng đồng châu Á 2026

Đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết định không cử tuyển thủ tham dự giải vô địch băng đồng châu Á 2026 sẽ khởi tranh vào ngày mùng 5 Tết.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam từng tham dự giải vô địch băng đồng châu Á 2024. Ảnh: MINH MINH

Dự kiến ban đầu, đội tuyển điền kinh Việt Nam có gương mặt tham dự giải đấu trên. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã tính toán chuyên môn nên không cử lực lượng góp mặt giải đấu.

Giải điền kinh vô địch băng đồng châu Á 2026 sẽ khởi tranh ngày 21-2 (mùng 5 Tết) tại Fukuoka (Nhật Bản). Tại giải đấu này, VĐV sẽ được tranh tài nội dung U20 nữ với cự ly 6km và U20 nam với cự ly 8km. Đối với hệ vô địch, VĐV nữ thi đấu 10km, VĐV nam tranh tài 10km.

Năm 2024, đội tuyển điền kinh Việt Nam lần đầu cử đội hình dự giải vô địch băng đồng châu Á đã thi đấu tại Hongkong (Trung Quốc) với đội hình gồm Lê Văn Thao, Bùi Thị Thu Hà, Lương Xuân Sơn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đinh Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngọc Anh. Khi đó, Lê Văn Thao tranh tài 10km hệ vô địch nam, Bùi Thị Thu Hà thi đấu 10km hệ vô địch nữ; Lương Xuân Sơn, Nguyễn Hoàng Thịnh thi đấu 8km nhóm tuổi trẻ U20 nam; Đinh Thị Hương và Hoàng Thị Ngọc Anh góp mặt 6km nhóm tuổi trẻ U20 nữ.

Điền kinh Việt Nam cũng dự kiến sẽ tìm cơ hội tổ chức giải vô địch băng đồng châu Á trên sân nhà. Địa điểm tại Điện Biên từng được xem xét là nơi tổ chức. Tuy nhiên, với các điều kiện chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, điền kinh Việt Nam chưa thể tổ chức giải vô địch băng đồng châu Á.

MINH CHIẾN