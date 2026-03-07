VĐV tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ được lấy mẫu kiểm tra doping

Trong kế hoạch làm việc của Trung tâm phòng chống doping Việt Nam (VADA), việc lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV tranh tài giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ thực hiện.

Các VĐV tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ được kiểm tra doping ngẫu nhiên do chương trình thi đấu nằm trong Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NHƯ Ý

“Chúng tôi sẽ thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ tranh tài cuối tháng 3 tại Khánh Hòa. Đây là chương trình bắt buộc, được phối hợp giữa VADA và Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, Giám đốc Trung tâm phòng chống doping Việt Nam – ông Lê Minh Hà đã cho biết.

Năm nay, chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia Marathon 2026 (dự kiến thi đấu ngày 29-3) có nhiều nội dung tranh tài. Tuy nhiên, 2 nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ được đưa vào chương trình chính thức của môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết thêm về cơ bản Điều lệ chuyên môn nội dung marathon của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được xây dựng. Việc giáo dục các nội dung đối với công tác phòng, chống doping được VADA phối hợp với các đơn vị chuyên môn cùng các địa phương thực hiện để VĐV được nắm bắt đầy đủ các thông tin chính thức.

Theo các quy định, việc lấy mẫu để kiểm tra doping được VADA thực hiện độc lập và sẽ không thông báo cụ thể danh tính VĐV (trước khi thực hiện lấy mẫu) đối với Ban tổ chức môn thi đấu. Điều này để việc lấy mẫu kiểm tra được đảm bảo tính bảo mật, ngẫu nhiên đối với VĐV được chọn. Ngoài ra, số lượng bao nhiêu mẫu được lấy trong giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ giữ kín và cán bộ của VADA sẽ trực tiếp có mặt tại điểm thi đấu để làm nhiệm vụ.

Cục TDTT Việt Nam đã ban hành Quyết định về thực hiện Kế hoạch giáo dục phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trung tâm phòng chống doping Việt Nam – VADA nhận nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện kheo Kế hoạch và quy định hiện hành.

VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa đang là đương kim vô địch quốc gia Marathon nữ. Ảnh: NHƯ Ý

Năm ngoái, giải vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong 2025 đã được tổ chức tại Quảng Trị. Trong giải này, nội dung marathon – 42km nam đã có 15 VĐV đăng ký thi đấu tính thành tích chuyên nghiệp. Nội dung marathon – 42km nữ có 10 VĐV đăng ký thi đấu tính kết quả cho đơn vị chủ quản. Kết thúc thi đấu, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa (cùng đơn vị Đồng Nai) đã giành HCV nội dung marathon nam, nữ.

Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, dự kiến số lượng VĐV đăng ký thi đấu các nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ tại giải năm nay sẽ tăng hơn. Bởi lẽ, chương trình thi đấu sẽ tính huy chương vào bảng tổng sắp Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nên nhiều đơn vị có những mục tiêu kết quả của mình. Dù vậy, việc đảm bảo tổ chức chuyên môn đúng với các quy định của Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được Cục TDTT Việt Nam yêu cầu Ban tổ chức giải đấu thực hiện đầy đủ nhất.

Vào ngày 19 và 20-3, VADA chính thức tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn và thông báo về các nội dung phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tới đại diện các đơn vị trong cả nước. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội.

Bộ Luật phòng chống doping quốc tế mới năm 2027 đã được Tổ chức phòng chống doping thế giới WADA giới thiệu. Bộ Luật mới sẽ áp dụng từ tháng 1-2027. WADA sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về phòng, chống doping để thông báo những nội dung thay đổi trong Bộ Luật mới của mình lần lượt tại châu Âu (địa điểm tổ chức ở Baku (Azerbaijan), tháng 3), châu Phi (Cairo (Ai Cập), tháng 4), châu Á (Bắc Kinh (Trung Quốc), tháng 6), châu Mỹ Latin (Lima (Peru), tháng 7).

MINH CHIẾN