TPHCM sẵn sàng cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Ngày 4-2, Sở VH-TT TPHCM đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Cục TDTT Việt Nam do Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn về công tác đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 năm 2026 tại TPHCM.

Sân vận động Hoa Lư (phường Sài Gòn) đã hoàn thành việc cải tạo, chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12, với lễ khai mạc vào ngày 20-11 và bế mạc vào ngày 12-12. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, quy tụ 34 đoàn tham gia thi đấu ở 48 môn, trong đó có nhiều môn mới lần đầu xuất hiện như MMA, pickleball, Esports... Việc đưa các môn thể thao mới vào chương trình cho thấy nỗ lực cập nhật xu thế hiện đại, đồng thời mở ra sân chơi đa dạng hơn cho vận động viên cả nước.

Các cuộc thi đấu sẽ diễn ra tại 31 địa điểm thuộc nhiều phường, xã của TPHCM, cùng 3 địa điểm ở Đồng Nai và Đồng Tháp. Quy mô rộng lớn này đặt ra yêu cầu rất cao về cơ sở vật chất, kỹ thuật và tổ chức. Trước đó, đoàn cán bộ của Cục TDTT Việt Nam và Sở VH-TT TPHCM đã khảo sát thực tế tại các địa điểm thi đấu. Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết, sau quá trình khảo sát thực tế, một số địa điểm đã đạt yêu cầu tổ chức thi đấu, nhưng vẫn còn những nơi cần điều chỉnh hoặc thay thế để đảm bảo tiến độ. Thành phố cam kết sẽ khẩn trương hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của một đại hội tầm cỡ quốc gia.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân thông tin về công tác tổ chức đại hội. Ảnh: THANH TÙNG

Trong số các hạng mục chuẩn bị, sân vận động Hoa Lư đã hoàn tất cải tạo và được bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vào cuối năm 2025. Trong khi đó, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ và Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ dự kiến hoàn thiện vào quý 2-2026, còn CLB bơi lặn Phú Thọ sẽ hoàn thành trong quý 3. Sân vận động Thống Nhất cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công cải tạo từ tháng 3.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, TPHCM còn đặt mục tiêu mang tính đổi mới cho đại hội năm nay khi dự kiến ứng dụng công nghệ VAR cho tất cả các môn thi đấu phù hợp, đồng thời đẩy mạnh truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Việc áp dụng công nghệ không chỉ nâng cao tính minh bạch của các cuộc thi mà còn giúp đại hội đến gần hơn với người hâm mộ thể thao trong và ngoài nước.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quy mô đầu tư của TPHCM trong công tác tổ chức. Ông nhấn mạnh rằng Đại hội thể thao toàn quốc lần 10 không chỉ là sân chơi của vận động viên mà còn là dịp để thành phố khẳng định vị thế, năng lực tổ chức các sự kiện thể thao lớn mang tầm quốc gia.

NGUYỄN ANH