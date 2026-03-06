Đội tuyển điền kinh Việt Nam không tham dự giải vô địch đi bộ châu Á 2026

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ không góp mặt giải đấu năm nay tại Nhật Bản do đang thực hiện tập trung chuyên môn vào một số tổ nội dung trọng điểm.

Thái Thị Kim Ngân từng thi đấu nội dung đi bộ nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ không cử tuyển thủ tham dự giải vô địch đi bộ châu Á 2026. Giải đấu tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 15-3 tới đây.

Lúc này, tổ nội dung đi bộ của đội tuyển điền kinh Việt Nam chưa tập trung tập huấn từ sau SEA Games 33-2025. Tại SEA Games 33-2025, điền kinh Việt Nam có các tuyển thủ tập huấn và thi đấu nội dung đi bộ là Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng và Thái Thị Kim Ngân. Trong đó, Nguyễn Thành Ngưng đã giành HCĐ nội dung nam với kết quả 1 giờ 37 phút 57 giây. Các tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc và Thái Thị Kim Ngân không có thành tích huy chương SEA Games 33-2025. Thanh Phúc đã bỏ cuộc khi đang thi đấu do chấn thương.

Lần gần nhất đội tuyển điền kinh Việt Nam có lực lượng tham dự giải vô địch đi bộ châu Á là năm 2023. Thời điểm trên, 4 gương mặt của điền kinh Việt Nam đã thi đấu tại giải là Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thị Vân.

Giải vô địch đi bộ châu Á là một trong những giải được Liên đoàn điền kinh thế giới công nhận thành tích để xét chuẩn, trao suất tham dự Olympic. Các tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng từng giành được suất chính thức tham dự Olympic khi đạt kết quả trong giải đi bộ châu Á.

Hiện tại, hệ thống thi đấu đi bộ đã thay đổi quy định tiêu chuẩn quãng đường. Các VĐV sẽ thi đấu cự ly với chuẩn mới là 21,097km thay vì 20km như trước.

