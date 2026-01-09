Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2026

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” ngoài hoạt động thể thao cộng đồng đặc biệt, còn là điểm nhấn nổi bật năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2026.

Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" 2025 đã ghi nhận nhiều dấu ấn. Ảnh: ND

Lần đầu tiên, một chương trình đi bộ đã được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và 3.121 trong tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Diễn ra vào thời khắc có ý nghĩa đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân, chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 đã được Báo Nhân Dân cùng các đơn vị tổ chức, tạo nên dấu mốc trong lịch sử các hoạt động thể thao cộng đồng tại Việt Nam.

Tại chương trình năm 2025, đã có hơn 1,1 triệu người đã trực tiếp tham gia đi bộ tại các điểm cầu. Tổng số bước chân trên toàn quốc (bao gồm hình thức trực tiếp, trực tuyến) vượt 6 tỷ bước. “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 được tổ chức gắn với các giá trị lịch sử, chính trị và xã hội sâu sắc. Chương trình hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chia sẻ về chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra đúng thời điểm đặc biệt khi cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị hành chính.

Ngoài một sự kiện thể thao, đây còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh, cùng chung bước vì mục tiêu lớn lao: Xây dựng một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc”.

Ban tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tin rằng đây không chỉ là một sự kiện thể thao cộng đồng, mà là biểu tượng xã hội đặc biệt trong năm 2025 - nơi tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển được thể hiện bằng những bước chân cụ thể, giản dị nhưng đầy sức mạnh và sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức trong năm 2026.

MINH CHIẾN