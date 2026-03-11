VĐV điền kinh chuyển nhượng sau ngày 1-1 sẽ không được tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đây là một trong những nhắc nhở đã được đưa ra đối với các đơn vị và VĐV điền kinh chuẩn bị chuyên môn hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

VĐV sẽ được kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký khi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TPM

VĐV tham dự nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 (tranh tài ngày 29-3 tại Khánh Hòa) sẽ được tính thành tích vào chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam, việc kiểm tra tư cách VĐV được tham dự các nội dung trên sẽ cẩn trọng đối với hợp đồng mà từng người đã ký với đơn vị chủ quản.

Theo quy định, các VĐV thực hiện chuyển nhượng đến đơn vị mới theo hợp đồng ký sau ngày 1-1-2026 sẽ không được tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Điều này được Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon 2026 tuân thủ theo Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được Bộ VH-TT-DL ban hành, với nội dung về điều kiện để VĐV được tham dự là: “VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện sau: Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (01 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban Tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV”.

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng thông báo quy định trên đến từng VĐV để tất cả nắm rõ yêu cầu để được tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lúc này, số lượng VĐV đăng ký nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ chưa được tổng hợp do các đơn vị còn thời gian chốt danh danh của mình. Sau khi có số lượng cụ thể, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong sẽ tiến hành quy trình kiểm tra hồ sơ để đảm bảo tính công khai và tuân thủ Điều lệ của Bộ VH-TT-DL.

Môn điền kinh là môn được tổ chức số lượng thi đấu nhiều nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: 52 bộ huy chương. Tại kỳ Đại hội này, môn điền kinh có chương trình vô địch quốc gia Marathon 2026 và vô địch Việt dã leo núi Bà Rá nằm trong chương trình thi đấu tranh huy chương chính thức.

Theo thông báo của Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon 2026, VĐV tham dự 2 nội dung marathon – 42km nam, nữ sẽ được kiểm tra doping (ngẫu nhiên) sau khi thi đấu. Tuy nhiên, số lượng cụ thể không được công bố.

MINH CHIẾN