Hoàng Nguyên Thanh cùng nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự báo có kỷ lục quốc gia marathon

“Năm nay, chúng tôi xây dựng đường thi đấu đảm bảo được thành tích chuyên môn. Trong đó, chặng đua đối với marathon – 42km sẽ không có các cung đường dốc. Vì vậy, cơ hội để VĐV đạt được kỷ lục quốc gia cũng rất lớn. Giới chuyên môn rất hy vọng sẽ có kỷ lục quốc gia nội dung marathon – 42km tại giải năm nay”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho biết.

Năm nay, tâm điểm chú ý của giải vô địch quốc gia Marathon 2026 là 2 nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ được tính thành tích vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Do vậy, tất cả các gương mặt chuyên nghiệp và tuyển thủ quốc gia nội dung marathon sẽ tham gia. Ban tổ chức giải đấu đã công bố chính thức đường chạy vào ngày 10-3. Chương trình thi đấu chính thức sẽ diễn ra ngày 29-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo đó, các tuyển thủ quốc gia như Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết… sẽ góp mặt. Toàn giải sẽ có 12.000 VĐV tham dự với các cự ly 5km, 10km, bán marathon – 21km và marathon – 42km. Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà đã khẳng định: “Tỉnh Khánh Hoà đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức giải đấu, cơ sở lưu trú phục vụ vận động viên và du khách, chuẩn bị tốt nhất đường chạy cho giải đấu”.

Hiện tại kỷ lục quốc gia nội dung 42km nam thuộc về Hoàng Nguyên Thanh là 2 giờ 18 phút 43 giây còn kỷ lục quốc gia 42km nữ thuộc về Nguyễn Thị Oanh (2 giờ 39 phút 49 giây).

Cuộc cạnh tranh quan trọng

Do tính chất thi đấu có trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các đơn vị trong cả nước đang tích cực chuẩn bị lực lượng để có mặt tại Khánh Hòa thi đấu giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong. Năm ngoái, tại hệ chuyên nghiệp, nội dung marathon – 42km nam có 15 VĐV tham gia còn phía nữ có 10 VĐV. “Chúng tôi tin rằng số lượng năm nay sẽ đông đảo hơn. Bởi vì, đây là chương trình thi đấu đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

Ban tổ chức thông tin về đường thi đấu của giải nằm trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NHƯ Ý

Cung đường và thời tiết sẽ quyết định về kết quả thi đấu của VĐV. Dù cung đường các nội dung không có độ dốc nhưng thời tiết biết, không khí từ gió biển sẽ có trong quá trình VĐV thi đấu là một trong những yếu tố để các VĐV phải tính toán kỹ càng chuyên môn cho mình. Đối với giải đấu này, các trọng tài quốc gia được có mặt làm nhiệm vụ để đảm bảo sự công bằng thành tích.

Một năm trước, nhà vô địch marathon – 42km nam là Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai) còn vô địch marathon – 42km nữ là Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai). Dự báo của giới chuyên môn, yếu tố bất ngờ vẫn có thể xảy ra ở cuộc thi đấu lần này.

Năm nay, lần đầu giải đấu sẽ có sự góp mặt của các pacer (người dẫn đường) để VĐV tham gia các nội dung phong trào được nâng cao thành tích. Điểm đáng chú ý, VĐV marathon thi đấu tranh thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được lấy mẫu kiểm tra doping bằng hình thức ngẫu nhiên.

VĐV Nguyễn Thị Oanh và các tuyển thủ quốc gia. Ảnh: NHƯ Ý Nguyễn Thị Oanh: “Tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt tại giải năm nay. Đây là giải đấu có chất lượng và cơ hội để từng VĐV vượt ngưỡng bản thân rất cao”. VĐV Nguyễn Trung Cường: “Tôi đã nắm bắt sơ bộ đường chạy của giải năm nay, tôi sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ để đạt được thành tích trong nội dung mình thi đấu”.

MINH CHIẾN