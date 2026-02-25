Hoàng Thị Ngọc Hoa, Hoàng Nguyên Thanh làm quen đường chạy ở Nhật trước khi vào giải Tokyo Marathon 2026

Hoàng Nguyên Thanh sẽ chuẩn bị thi đấu giải Tokyo Marathon 2026 sau khi được làm quen với đường chạy. Ảnh: TPM

Ngày 25-2, các tuyển thủ lên đường tới thành phố Tokyo (Nhật Bản) để đủ thời gian chuẩn bị trước thi đấu tại cuộc tranh tài Tokyo Marathon 2026. Trong thời gian nghỉ Tết vừa qua, Ngọc Hoa và Nguyên Thanh vẫn giữ sự chuẩn bị chuyên môn tích cực nhằm duy trì sức bền để có thông số chuyên môn đảm bảo vào thi đấu chính thức Tokyo Marathon 2026.

Năm ngoái, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã tham dự giải đấu này với thông số 2 giờ 46 phút 55 giây. Năm nay, bản thân tuyển thủ đặt mục tiêu phải có thành tích tốt nhất để vượt ngưỡng bản thân. SEA Games 33-2026 là giải đấu quốc tế chính thức gần nhất mà Hoàng Thị Ngọc Hoa tham dự. Tại Thái Lan khi đó, cô không hoàn thành được nội dung marathon – 42km nữ.

Trong khi đó, Hoàng Nguyên Thanh cũng hướng đến mục tiêu có thành tích tốt nhất cho cá nhân mình tại Tokyo Marathon 2026. Tại SEA Games 33-2025, Nguyên Thanh chỉ đạt kết quả 2 giờ 38 phút 15 giây. Kết quả được đánh giá không phải chỉ số đúng khả năng mà Nguyên Thanh có thể đạt được. Cách đây 2 năm, nam tuyển thủ từng lập kỷ lục quốc gia khi đạt thành tích 2 giờ 18 phút 42 giây tại giải marathon vô địch châu Á 2024 tổ chức tại Hongkong (Trung Quốc). Từ đó tới nay, Hoàng Nguyên Thanh trải qua nhiều chương trình thi đấu trong nước và quốc tế nhưng chưa có thêm chỉ số tốt hơn để vượt kết quả trên. Giải marathon All-Star 2026 diễn ra tại Hà Nội trong tháng 1 vừa qua đã chứng kiến chân chạy này về nhất nội dung marathon - 42km với kết quả 2 giờ 19 phút 44 giây. Hiện, chỉ số trên là kết quả tốt nhất của Nguyên Thanh trong năm 2026.

Chắc chắn khi có mặt ở Tokyo (Nhật Bản), Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa sẽ tận dụng đủ thời gian để làm quen với thời tiết và cung đường thi đấu của Tokyo Marathon 2026. Sau đó, họ thi đấu chính thức vào ngày 1-3.

Năm nay, nội dung marathon – 42km thuộc chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia Marathon và Cự ly dài 2026, sẽ diễn ra tại Khánh Hòa trong tháng 3, được tính thành tích vào kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Ngọc Hoa rất tập trung chuẩn bị cho giải Tokyo Marathon 2026. Ảnh: TPM

Nguyên Thanh và Ngọc Hoa nhận nhiệm vụ không bỏ qua cơ hội giành thành tích cao nhất nội dung marathon – 42km tại giải quốc gia. Họ là 2 VĐV đã giành ngôi vô địch marathon – 42km nam, nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon và Cự ly dài 2025. Từng tuyển thủ sẽ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch mà mình đang giữ nếu đạt phong độ tốt trên đường chạy tại Khánh Hòa sắp tới.

Cuộc thi đấu Tokyo Marathon 2026 sẽ là là dịp để Nguyên Thanh, Ngọc Hoa khẳng định bản thân nhưng việc tính toán chuyên môn sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi thời điểm thi đấu giải vô địch quốc gia Marathon và Cự ly dài 2026 không còn dài (dự kiến ngày 29-3). Sau Tokyo Marathon 2026, Ngọc Hoa và Nguyên Thanh sẽ có 1 tháng tập trung chuẩn bị hướng đến giải quốc gia nên áp lực thi đấu sẽ không dễ thở.

MINH CHIẾN