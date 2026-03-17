“Người bay” Armand Duplantis quay lại nơi lập KLTG đầu tiên

Vua nhảy sào - Armand “Mondo” Duplantis cho biết anh rất háo hức trở lại địa điểm nơi anh từng lập Kỷ lục thế giới đầu tiên của mình trong tuần này, chỉ vài ngày sau khi phá KLTG lần thứ 15 với mức xà lên đến 6,31 mét.

Duplantis lập KLTG lần thứ 15 ở Uppsala giữa tuần rồi

Duplantis đã vượt qua kỷ lục mới nhất tại một giải đấu ở Uppsala (Thụy Điển), hôm thứ Năm rồi. Đó là KLTG nhảy sào thứ 15 mà anh thiết lập trong một nội dung mà anh đã hoàn toàn thống trị kể từ khi bước chân vào đấu trường điền kinh quốc tế.

Chiến thắng của anh tại Uppsala là chiến thắng thứ 38 liên tiếp của anh trong các cuộc thi đấu kể từ mùa hè năm 2023. VĐV Thụy Điển từng 2 lần giành HCV Olympic (2021, 2024), cũng là Nhà vô địch thế giới nhảy sào ngoài trời những 3 lần (2022, 2023, 2025).

Ngoài ra, anh còn là Nhà vô địch thế giới nhảy sào trong nhà 3 lần (2022, 2024, 2025). Anh sẽ đến Torun, Ba Lan, tham dự Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới năm nay với tư cách là Ứng cử viên sáng giá tại một địa điểm mà anh rất quen thuộc.

“Torun là một nơi rất đặc biệt đối với tôi, vì tôi đã phá Kỷ lục thế giới đầu tiên của mình tại đó”, Duplantis cho biết, đề cập đến thành tích 6,17m mà anh ấy đạt được hồi tháng 2 năm 2020, vượt qua Kỷ lục thế giới trước đó của Renaud Lavillenie đúng 1cm.

“Tôi đã may mắn phá được một vài kỷ lục kể từ đó, nhưng mà Kỷ lục đầu tiên luôn là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời. Bạn từ chỗ không phải là người giữ KLTG, trở thành người giữ Kỷ lục số 1, đó là một trong những giấc mơ lớn nhất thời thơ ấu của tôi”.

“Thành phố miền trung của Ba Lan, nơi đăng cai Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới từ ngày 20-3 cho đến ngày 22-3, là “một nơi rất đặc biệt - đối với bản thân tôi trong tư cách là một VĐV”, Duplantis nói, “Thành thật mà nói, tôi thực sự rất hào hứng, đặc biệt là sau những gì tôi vừa làm được ở Uppsala”.

Kể từ khi phá Kỷ lục thế giới ở Torun hồi 6 năm trước, Duplantis đã “một mình - một ngựa” nâng cao tiêu chuẩn, thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc khi anh vượt qua mốc 6m trong 8 mùa giải liên tiếp qua 79 cuộc thi, kể từ giải vô địch châu Âu 2018 tại Berlin.

Nhưng VĐV 26 tuổi, sinh ra ở Louisiana với cha lại là người Mỹ và mẹ là người Thụy Điển, khẳng định anh không coi bất cứ điều gì là hiển nhiên: “Bạn không bao giờ có thể quá tự mãn và... Tôi không bao giờ quá thừa tự tin khi nói đến thể thao!”.

“Và bạn không bao giờ được phép đánh giá thấp đối thủ của mình!”, Duplantis nói, người đã liệt kê bài hát “Levels” của Avicii là “bài hát chủ đề” để giúp anh phá KLTG. Anh cũng nói thêm, điều quan trọng là phải tôn trọng nghệ thuật nhảy sào, môn thể thao đòi hỏi không chỉ tốc độ, sức mạnh và sự nhanh nhẹn vượt trội, mà cả trình độ kỹ thuật đáng kể.

“Nó luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Bạn không thể lơ là được”, anh nói, “Đây là một môn thể thao rất khó khăn, và đặc biệt ở cấp độ này, tôi luôn phải thể hiện phong độ tốt nhất của mình - tôi cảm thấy đó luôn là tâm lý của tôi khi bước vào cuộc thi. Tôi không bao giờ cảm thấy chiến thắng đến với mình một cách dễ dàng”.

Tuy nhiên, Duplantis cũng nói thêm rằng: “Khi tôi làm những điều - mà tôi biết mình có thể làm, và tôi tập trung và nhảy theo cách mà bản thân biết mình có thể nhảy, tôi thực sự luôn cảm thấy mình là người giỏi nhất mỗi khi bước ra đường thi đấu”.

Khi được hỏi liệu bản thân có nghĩ rằng, mình có thể phá Kỷ lục thế giới vượt quá cột mốc 6,40m hay không, Duplantis đã trả lời một cách kín đáo và khiêm tốn trước các phóng viên báo đài: “Có lẽ là, tôi đơn giản chỉ nghĩ về điều đó ít hơn các bạn”.

“Tôi thích sự theo đuổi, hành trình, việc thúc đẩy bản thân, cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tất nhiên cố gắng thi đấu hết sức mình mỗi khi bước lên đường thi đấu”, Duplantis tiếp tục chia sẻ

Điều đó bao gồm cả việc cố gắng “liên tục nâng cao thành tích và vượt qua giới hạn”, nhưng Duplantis lại khẳng định rằng anh “chưa bao giờ là người quá chú trọng đến các con số”: “Tôi không phải là người phân tích giỏi. Đó thực sự không phải là điều tôi quan tâm nhiều”.

Đ.Hg.