Armand Duplantis lập KLTG mới 6m30, giành HCV nhảy sào vô địch thế giới

“Người bay” Armand Duplantis đã phá Kỷ lục thế giới nhảy sào lần thứ 14, thiết lập kỷ lục mới với tầm cao 6,30m sau khi đã chắc chắn giành HCV đầu tiên cho Thụy Điển tại Giải vô địch Điền kinh thế giới 2025 đang diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản).

Khoảnh khắc Duplantis vượt qua mức xà 6 mét 30

Duplantis đã dễ dàng vượt qua Vòng loại vào hôm thứ Bảy và bắt đầu Vòng thi Chung kết hôm nay bằng cách vượt qua mức xà 5,55m ở lần nhảy đầu tiên, khi anh đã thích nghi với điều kiện thời tiết rất nóng ẩm tại thành phố thủ đô của Nhật Bản.

VĐV nhảy sào chỉ mới 25 tuổi sau đó đã quyết định bỏ qua mức xà tiếp theo là 5,75m, nơi đối thủ gần nhất của anh là Emmanouil Karalis và cả Cựu vô địch Olympic - Renaud Lavillenie bắt đầu thi đấu. Rồi Duplantis trở lại cuộc thi, để dễ dàng vượt qua mức 5,85m.

Ngôi sao người Thụy Điển sau đó đã tạo nên một tuyên bố rõ ràng bằng cách chinh phục mức 5,95m ở lần nhảy đầu tiên, trước khi có bất kỳ đối thủ nào của anh vượt qua được cột mốc 5,90m, là mức xà mà anh cũng đã chọn bỏ qua.

Điều đó đã gây áp lực lớn lên Karalis - VĐV người Hy Lạp đã thất bại 2 lần với mức 5,95m trước khi xuất sắc vượt qua ở lần nhảy thứ 3 và cuối cùng. Thừa thế, anh vượt qua luôn mức 6 mét ngay lần nhảy tiếp theo, và Mondo cũng làm được điều tương tự.

Hai cú nhảy thành công ở mức 6 mét đã loại bỏ các đối thủ khác, khi không có VĐV nào có thể vượt qua tầm cao đó. Kurtis Marschall của Úc giành HCĐ, xếp trên Sam Kendricks (Mỹ), nhờ vượt qua mức 5,95m với ít lần thất bại hơn.

Duplantis sau đó lại vượt qua mức 6,10m để duy trì thành tích hoàn hảo, mặc dù Karalis bỏ lỡ độ cao đó, anh vẫn quyết định táo bạo nâng xà lên 6,15m. Nhà vô địch Giải điền kinh trong nhà châu Âu đã suýt chút nữa thành công, trước khi Duplantis lại một lần nữa vượt qua một cách ngoạn mục.

Karalis sau đó nhảy thẳng lên 6,20m, nhưng lần thất bại đầu tiên ở độ cao đó cũng là lần thứ 3 liên tiếp của anh, đồng nghĩa với việc anh đành nhận lấy tấm HCB, là huy chương đầu tiên của anh tại Giải đấu điền kinh vô địch thế giới. Karalis tiếp tục “dưới màu” Duplantis.

Khi “Người bay” chắc chắn giành tấm HCV vô địch thế giới lần thứ 3, câu hỏi duy nhất còn lại là liệu Duplantis có dám thử phá KLTG thêm một lần nữa hay không? Trước đám đông khán giả chật kín đang nán lại - chỉ để xem “Mondo trình diễn”, Duplantis thiết lập mức xà 6,30m lần đầu tiên trong lịch sử nhảy sào thế giới.

Anh đã thất bại ở lần thử đầu tiên. Ở lần thử thứ 2, Duplantis nghĩ rằng mình đã thành công, trước khi cây xà lung lay và rơi xuống sàn một cách đầy tiếc nuối. Nhưng với lần thử thứ 3 và cuối cùng, cùng tiếng reo hò cổ vũ của đám đông, Duplantis đã đạt một độ cao trước đây được cho là không thể vươn tới.

Với tầm cao 6,30m, “Người bay” Duplantis thiết lập KLTG lần thứ 14, và mang về cho đội tuyển điền kinh của Thụy Điển tấm HCV đầu tiên - ở giải đấu đang diễn ra tại SVĐ Quốc gia Tokyo. Duplantis tiếp tục khiến khán giả phải ngước nhìn thật mỏi cổ...

Ở nội dung chạy vượt rào 100m nữ, Ditaji Kambundji của Thụy Sĩ gây bất ngờ cho tất cả mọi người khi giành chiến thắng với thành tích 12,24 giây, phá Kỷ lục quốc gia. Cô gái 24 tuổi sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất là 12 giây 40 đã ôm mặt không thể tin nổi sau khi vượt qua đích đến và trở thành người phụ nữ chạy nhanh thứ 7 lịch sử cự ly này.

Tranh minh họa kỷ lục của Duplantis

Còn đây là hình minh họa...

Khoảnh khắc Duplantis lập KLTG mới

Kambundji giành chiến thắng 100m vượt rào

