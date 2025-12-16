Điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV với ngôi vô địch cuối ở nội dung 4x400m nữ

Các chân chạy tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam là những người mang về tấm HCV thứ 12 cho đội tuyển ở cuộc tranh tài SEA Games 33-2025.

Điền kinh Việt Nam đã giành HCV tiếp sức 4x400m nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Phải tới nội dung cuối cùng của môn điền kinh SEA Games 33-2025 là tiếp sức 4x400m nữ, đội tuyển điền kinh Việt Nam mới thở phào bằng chiến thắng để hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV.

Đường chạy tiếp sức 4x400m nữ của SEA Games 33-2025 chỉ ghi nhận 3 đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ lần này, Ban huấn luyện đăng ký lực lượng thi đấu gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Trong đó, gương mặt trẻ Lê Thị Tuyết Mai lần đầu thi đấu SEA Games và tham gia đội tiếp sức cùng các đàn chị. Khi xuất phát, Hoàng Thị Minh Hạnh là người khởi đầu để giữ vị trí dẫn trước cho đội điền kinh tiếp sức của Việt Nam. Tiếp sau đó lần lượt Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc là người chạy của các lượt trao gậy qua từng chặng.

Kết thúc thi đấu, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam về đích đầu tiên với thành tích 3’32”59 và giành HCV. Đội Thái Lan về nhì (3’36”87), đội Philippines về hạng ba (3’38”92).

Ngay trên vạch đích, các tuyển thủ của tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã cùng ôm nhau trong niềm vui mừng chiến thắng. Quan trọng nhất, tấm HCV mà họ giành được cũng đảm bảo kết quả vô địch thứ 12 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này ở Thái Lan, chỉ tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là giành từ 12 tới 14 HCV. Môn điền kinh SEA Games 33-2025 đã tổ chức 47 nội dung dành cho nam, nữ, tiếp sức và tiếp sức hỗn hợp.

Tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu tập trung ở nội dung cuối cùng: tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: DP

Như vậy ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp là SEA Games 31, 32, 33, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đều giành HCV. Đáng chú ý ở từng lần thi đấu, đội hình tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đều có sự thay đổi lực lượng.

Trước khi thi đấu SEA Games 33-2025, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đã được tập huấn tại Pháp. “Chúng tôi rất vui khi hoàn thành được tấm HCV do Ban huấn luyện giao nhiệm vụ. Mỗi kết quả thi đấu đều là nỗ lực của từng VĐV. Xin chúc mừng các tuyển thủ”, HLV Nguyễn Thị Bắc của tổ nội dung 4x400m nữ điền kinh Việt Nam bày tỏ.

Tại ngày thi đấu, chúng ta đã giành HCV nhảy xa nữ với thành tích 6m53 của tuyển thủ Trần Thị Loan. Cô đạt thành tích tốt nhất ở lượt nhảy cuối cùng, lượt 6. Đứng thứ nhì là Hà Thị Thúy Hằng (6m29) còn HCĐ là Londa Maria Natalia (Indonesia, 6m27). HCV của Trần Thị Loan là tấm HCV thứ 12 của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam không thể giành HCV khi về nhì với kết quả 3’03”85. Tấm HCB là nỗ lực của từng tuyển thủ dù chúng ta đã dẫn trước trong các lượt chạy nhưng vẫn bị tuyển thủ Thái Lan vượt qua trên những mét cuối. Đội Thái Lan giành HCV với kết quả 3’03”07 còn HCĐ là Singapore (3’10”74). Tuyển thủ Hoàng Thanh Giang giành HCB nội dung 7 môn phối hợp nữ với tổng điểm là 5.455. Vô địch là Nova Emilia (Indonesia, 5.497 điểm).

MINH CHIẾN