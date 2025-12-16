HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu SEA Games 33

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất và sẵn sàng bước vào trận chung kết SEA Games 33 gặp Philippines, diễn ra lúc 19 giờ 30 tối mai (16-12) trên sân Chonburi (Thái Lan).

HLV Mai Đức Chung cùng thủ môn Trần Thị Kim Thanh tự tin bước vào trận chung kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp báo trưa 16-12, nhà cầm quân kỳ cựu nhấn mạnh quyết tâm của toàn đội trong mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

“Đội tuyển nữ Việt Nam chúng tôi rất xứng đáng vào đến trận chung kết. Trận đấu ngày mai là trận cuối cùng của SEA Games, vì vậy toàn đội sẽ phải nỗ lực hết sức. Dù đối thủ có thể là Philippines, một đội bóng rất mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung ở buổi họp báo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận chung kết SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam tái ngộ Philippines, đối thủ từng đánh bại thầy trò HLV Mai Đức Chung 1-0 ở vòng bảng bằng bàn thắng đúng vào phút thi đấu cuối cùng. Xa hơn, toàn đội đã không thắng Philippines tại ba kỳ SEA Games gần nhất. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội bước vào trận chung kết với sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm rất cao của một đội bóng đang nắm giữ kỷ lục 4 huy chương vàng SEA Games.

“Chúng tôi rất tôn trọng đội Philippines. Các bạn đã thi đấu rất can đảm và giành chiến thắng ngoạn mục trước Thái Lan để vào chung kết. Philippines có thể lực và tầm vóc vượt trội so với chúng tôi, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong các lần đối đầu trước đó”, ông nói.

Thủ môn Kim Thanh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh rằng mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam không chỉ là kết quả, mà còn là cống hiến một trận đấu chất lượng cho người hâm mộ. “Trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, cố gắng chơi tốt và mang đến một trận cầu đẹp mắt”, ông khẳng định.

Bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, tinh thần của các cầu thủ cũng được đặt lên hàng đầu. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội đang giữ sự tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp do ban huấn luyện đề ra. “Chúng tôi sẽ chơi theo lối bóng ngắn, phối hợp nhỏ, đập tường và chọc khe. Toàn đội sẽ nỗ lực 100% sức lực, quyết tâm bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games”, Kim Thanh chia sẻ.

Theo kế hoạch, tối nay (16-12), tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trên sân Chonburi để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước giờ bóng lăn.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)