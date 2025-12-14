Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 10 liên tiếp vào chung kết SEA Games

Thầy trò HLV Mai Đức Chung không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở trận bán kết SEA Games 33, diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) vào chiều 14-12.

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ chia sẻ niềm vui cùng Trần Thị Duyên. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù trận đấu mang tính chất bán kết, song khoảng cách chênh lệch về trình độ chuyên môn khiến mọi thứ diễn ra hoàn toàn một chiều, nghiêng về Việt Nam. Ngay cả khi HLV Mai Đức Chung đã cất các trụ cột như Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã hay Trần Thị Duyên trên băng ghế dự bị cũng không làm ảnh hưởng đến nhịp tấn công của Phạm Hải Yến cùng đồng đội.

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại Chonburi cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lần lượt Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Hoa và Thái Thị Thảo có cơ hội dứt điểm ở đầu trận nhưng chưa tận dụng thành công. Chỉ đến quả phạt đền được hưởng ở phút 29, đội tuyển nữ Việt Nam mới có bàn thắng mở tỷ số. Thái Thị Thảo sút xa khiến Yumanda Gea trong lúc lăn xả cứu thua đã để bóng chạm tay. Từ khoảng cách 11 m, Bích Thùy dễ dàng lập công.

Indonesia dù lép vế nhưng vẫn suýt có bàn gỡ hòa vào cuối hiệp 1. Sheva Imut thoát xuống bên phải rồi dứt điểm về góc xa, khiến bóng dội cột dọc bật ra. Đây cũng là những gì đội bóng đến từ xứ Vạn đảo làm được trong trận đấu này.

Huỳnh Như ghi bàn thắng thứ 5 cho tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam đón nhận bàn thắng như “từ trên trời rơi xuống”. Thủ môn De Rouw Joska phát bóng lỗi, vô tình trúng mặt Hải Yến đang băng xuống, khiến bóng đổi hướng bay ngược vào lưới. Chính tiền đạo của Việt Nam cũng bất ngờ với bàn thắng ghi vào lưới Indonesia.

Đến phút 58, Hải Yến hoàn tất cú đúp. Quả tạt đầy khó chịu của Trần Thị Thu làm xáo trộn hàng thủ Indonesia, tạo điều kiện để Hải Yến dễ dàng đệm bóng ghi bàn.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục góp mặt vào thi đấu trận chung kết SEA Games. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp nối Hải Yến, Bích Thùy đến phút 80 cũng hoàn tất cú đúp trong trận đấu từ quả đá phạt góc bên cánh trái. Trước khi trận đấu khép lại, Huỳnh Như cũng kịp điền tên lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 5-0 chung cuộc.

Chiến thắng thuyết phục trước Indonesia giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung góp mặt ở trận chung kết SEA Games 33. Không tính SEA Games 2017 tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, đây đã là kỳ đại hội thứ 10 liên tiếp bóng đá nữ Việt Nam tham dự trận chung kết.

Đối thủ của Hải Yến cùng đồng đội trong trận chung kết diễn ra vào ngày 17-12 tới sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Philippines, diễn ra lúc 19 giờ tối nay (14-12).

Tin liên quan HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ từng thua đậm tuyển nữ Việt Nam

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)