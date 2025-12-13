HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ từng thua đậm tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội tuyển nữ Indonesia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

16 giờ chiều mai (14-12), trên sân IPE Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết SEA Games 33 gặp Indonesia. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi đầu bảng B, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Myanmar để lách khe cửa hẹp đi tiếp. Còn Indonesia xếp sau đội chủ nhà Thái Lan tại bảng A, nhưng lại gây ấn tượng nhờ chiến thắng trước Singapore.

Buổi họp báo diễn ra trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung dành sự tôn trọng tuyệt đối đến Indonesia, dù tuyển nữ Việt Nam từng thắng đối thủ tỷ số đậm 7-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2025 hồi tháng 8.

HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Chúng tôi đã từng gặp Indonesia ở ASEAN Cup và thắng đậm. Tuy nhiên, hiện tại họ là một đội bóng tiến bộ rất nhanh, thi đấu tốt và đã có mặt ở trận bán kết SEA Games. Vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao đối thủ ở trận đấu tới”.

Theo HLV Mai Đức Chung, trước khi bước vào SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt quyết tâm rất cao. Nên khi dù gặp đối thủ mạnh, có nhiều tiến bộ và bổ sung lực lượng đáng kể, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch, song đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu đoạt vé vào thi đấu trận chung kết.

“Indonesia có 6 cầu thủ nhập tịch, đồng thời thay đổi tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát so với thời điểm gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở ASEAN Cup 2025. Tuy nhiên, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam đã nắm bắt đầy đủ thông tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật”, ông Chung nói.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đoạt vé vào thi đấu trận chung kết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhà cầm quân kỳ cựu này tiếp lời: “Về thể hình, mọi người đều biết thể trạng của cầu thủ Việt Nam không cao to. Chúng tôi không thể chơi theo kiểu sức mạnh mà chủ yếu dựa vào phối hợp, áp sát và lối chơi linh hoạt. Trước những đối thủ có thể hình tốt hơn, chúng tôi đã có đối sách riêng. Trận đấu với Philippines vừa qua cũng là một ví dụ. Với bản chất của đội tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi sẽ phát huy tối đa những phẩm chất tốt nhất để thi đấu”.

Ở góc độ cầu thủ, tiền đạo Phạm Hải Yến thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam hứa sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình, không phụ lòng sự ủng hộ của người hâm mộ, dù là trên khán đài hay theo dõi từ xa.

Nữ tiền đạo sinh năm 1994 cũng chia sẻ về vai trò của mình trong bối cảnh đội trưởng Huỳnh Như gặp chấn thương và không có thể trạng tốt nhất. Với Hải Yến, Huỳnh Như luôn là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân luôn sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm khi được trao cơ hội. “Khi ra sân, tất cả đều mang trong mình quyết tâm cao nhất, sự tự tin, tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau để hướng tới chiến thắng”, Hải Yến khẳng định.

Tin liên quan Tuyển nữ Việt Nam nghỉ “xả hơi”, làm quen sân đấu bán kết SEA Games 33

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)