Tuyển nữ Việt Nam nghỉ “xả hơi”, làm quen sân đấu bán kết SEA Games 33

Sau trận đấu căng thẳng với Myanmar để giành tấm vé vào bán kết SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung đã cho Huỳnh Như cùng đồng đội nghỉ trọn một ngày 12-12.

Đội tuyển nữ Việt Nam thoải mái trước trận bán kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là khoảng thời gian để đội tuyển nữ Việt Nam thư giãn, lấy lại năng lượng và chuẩn bị tinh thần thật tốt trước cuộc đối đầu với Philippines. Không khí trong đội lúc này rất thoải mái và đầy hứng khởi. HLV Mai Đức Chung chia sẻ rằng ông cảm nhận rõ sự vui vẻ của các học trò sau khi vượt qua vòng bảng đầy kịch tính.

Dù được nghỉ tập, song đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đến sân TNSU Chonburi để đi bộ và làm quen với không gian thi đấu mới. Đây sẽ là nơi diễn ra trận bán kết giữa Việt Nam và Indonesia vào 16 giờ ngày 14-12, khác với sân Chonburi nơi đội từng thi đấu vòng bảng.

Khi bước vào sân TNSU Chonburi, HLV Mai Đức Chung không giấu được xúc động. Ông nhớ lại thời điểm năm 2019, khi đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Giải nữ Đông Nam Á tại chính nơi này. Nhà cầm quân kỳ cựu trải lòng: “Tôi thật sự bồi hồi khi trở lại sân bóng này. Sau 6 năm, mặt sân vẫn rất đẹp, cỏ êm, phù hợp để đội tuyển nữ Việt Nam phát huy lối chơi kỹ thuật”.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đánh giá Indonesia dự SEA Games 33 đã thay đổi rất nhiều. Dù vắng mặt ở hai kỳ SEA Games gần nhất, nhưng đại diện xứ Vạn đảo đã tái thiết lực lượng để trở lại mạnh mẽ, trong đó có 6 gương mặt mới (chủ yếu là nhập tịch) đã nâng cấp chất lượng chuyên môn.

HLV Mai Đức Chung đã xem lại băng hình các trận đấu của Indonesia tại vòng bảng gặp Thái Lan và Singapore, đồng thời nhấn mạnh: “Càng đá họ càng tiến bộ, cả về thể lực lẫn chiến thuật”.

Vào lúc 15 giờ 30 chiều mai (13-12), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại sân tập Sansuk để hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Trước đó hai tiếng, HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 33.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)