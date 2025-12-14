Lãnh đạo VFF chúc mừng, thưởng 500 triệu cho tuyển nữ Việt Nam khi vào chung kết SEA Games 33

Trong không khí hân hoan khi đội tuyển nữ Việt Nam có lần thứ 10 liên tiếp góp mặt tại trận chung kết SEA Games, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xuống sân chúc mừng, động viên và chia sẻ niềm vui cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam được VFF thưởng 500 triệu đồng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Di chuyển quãng đường hơn 70km từ Bangkok đến Chonburi, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng Uỷ viên Ban Chấp hành VFF Nguyễn Quốc Hội sớm có mặt trên khán đài để trực tiếp theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm trước giờ bóng lăn đã giúp Phạm Hải Yến cùng đồng đội thêm tự tin bước vào trận đấu.

Không phụ sự kỳ vọng, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á khi giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Indonesia. Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy mỗi người ghi hai bàn thắng, trong khi Huỳnh Như đóng góp một pha lập công, giúp toàn đội giành vé vào chung kết SEA Games 33 đầy ấn tượng.

Thành tích này cũng đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở trận chung kết SEA Games, nếu không tính kỳ đại hội năm 2017 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt.

Lãnh đạo VFF có mặt ở Chonburi dự khán, cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam tại trận bán kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau trận đấu, lãnh đạo VFF đã xuống sân chúc mừng và động viên toàn đội. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú dành những lời khen cho tinh thần thi đấu, sự tập trung và nỗ lực của các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở toàn đội không được ngủ quên trong chiến thắng. Ông đề nghị các cầu thủ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, giữ vững sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết diễn ra sau đó 3 ngày.

Ngoài ra, lãnh đạo VFF trao thưởng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung với tấm vé vào chung kết SEA Games 33.

Đáng chú ý, dù đang đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tại SEA Games 33, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú vẫn tranh thủ sắp xếp công việc để xuống Chonburi theo dõi và tiếp lửa cho đội tuyển nữ. Sự đồng hành sát sao ấy thể hiện rõ sự quan tâm của ông nói riêng cũng như lãnh đạo VFF đối với đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng nhất tại SEA Games 33.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)