HLV Mai Đức Chung: Tất cả tuyển thủ nữ Việt Nam đều có cơ hội đoạt Quả bóng vàng

Theo HLV Mai Đức Chung, tấm vé vào thi đấu chung kết SEA Games 33 giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam đều có cơ hội lọt vào tốp 3 Quả bóng vàng nữ 2025.

Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thuỳ là những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 14-12 tại Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở trận bán kết SEA Games 33, qua đó đoạt tấm vé vào thi đấu trận chung kết. Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy mỗi người lập cú đúp, trong khi bàn thắng còn lại được ghi bởi Huỳnh Như.

Chiến thắng trước Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á của bóng đá nữ Việt Nam. Không tính kỳ SEA Games 2017 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, đây đã là lần thứ 10 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở trận chung kết SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu lấn lướt Indonesia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn đến tinh thần chiến đấu hết mình từ các học trò. “Thắng lợi nào cũng có ý nghĩa, đặc biệt là ở một trận bán kết. Trước trận đấu, chúng tôi đặt ra ba mục tiêu phải giành chiến thắng, có bàn thắng và quan trọng nhất là không nhận thẻ, không gặp chấn thương. Toàn đội đã hoàn thành tốt cả ba mục tiêu này”, ông Chung nhấn mạnh.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận hiệp 1 của đội tuyển nữ Việt Nam chưa đạt được sự trơn tru cần thiết. Điều này đến từ việc ban huấn luyện chủ động xoay vòng đội hình, tạo cơ hội cho một số cầu thủ ít được thi đấu. “Vì vậy, lối chơi có phần chệch choạc, chưa bắt nhịp tốt. Nhưng sang hiệp 2, toàn đội chơi thanh thoát hơn, thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện, đẩy nhanh nhịp độ và ghi thêm nhiều bàn thắng”, ông Chung phân tích thêm.

Việc giành vé vào chung kết tiếp tục là cột mốc đáng nhớ của bóng đá nữ Việt Nam. Theo ông Chung, đã vào chung kết thì đội nào cũng mạnh, nên gặp đối thủ nào cũng quyết tâm cao nhất. “Đây là lần thứ 10 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở chung kết SEA Games, đó là vinh dự lớn lao. Toàn đội sẽ cố gắng làm hết sức để đạt kết quả tốt nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Đáng chú ý, khi được hỏi về cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2025, HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội được chia đều cho tất cả tuyển thủ.

HLV Mai Đức Chung ở buổi họp báo sau trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Bóng đá nữ Việt Nam hiện có rất nhiều gương mặt tiềm năng, từ các cầu thủ giàu kinh nghiệm đến các cầu thủ trẻ. Ai cũng có cơ hội. Những cầu thủ như Bích Thùy, Thanh Nhã hay Trần Thị Duyên đều có sự tiến bộ rõ rệt, đều xứng đáng và có thể cạnh tranh các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc hay Quả bóng đồng năm nay”, ông nhấn mạnh.

Chia sẻ sau trận, tiền đạo Bích Thùy cho biết toàn đội nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận chung kết. “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu ở bán kết. Tôi rất vui và hạnh phúc khi toàn đội bước vào chung kết. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt là quên chiến thắng hôm nay để tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới”, cô nói.

Bích Thuỳ cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành. “Dù trực tiếp trên sân hay qua màn ảnh nhỏ, sự cổ vũ luôn tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn để chúng tôi thi đấu hết mình và hướng tới huy chương vàng”.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết SEA Games 33 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 17-12. Đối thủ của Hải Yến cùng các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Philippines, diễn ra lúc 19 giờ tối nay (14-12).

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)