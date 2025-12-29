Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2026 không tính kết quả vào thành tích Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Giải đấu lần này không tính kết quả vào tổng sắp của Đại hội thể thao toàn quốc lần thữ X-2026.

Giải đấu diễn ra vào ngày 4-1-2026 sẽ không tính kết quả vào Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: BÙI LIÊM

Bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã cho biết, kết quả thi đấu của việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2026 sẽ không tính kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Giải đấu được tổ chức ngày 4-1-2026 tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Theo chương trình môn điền kinh (Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026), nội dung thi đấu việt dã leo núi có các nội dung được tính huy chương chính thức của Đại hội. Tuy nhiên, các chương trình thi đấu chỉ được thực hiện vào tháng 11-2026 theo quy định của điều lệ.

Vào ngày 1-3-2026 tới đây, điều lệ môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến được ban hành. Khi đó, các đơn vị sẽ nắm bắt cụ thể nội dung chính thức để chuẩn bị chuyên môn. Tại Điều lệ khung của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 do Bộ VH-TT-DL ban hành, môn điền kinh sẽ có 52 bộ huy chương được tổ chức (trong đó có các nội dung của leo núi việt dã). Đây cũng là lần đầu tiên, chương trình việt dã leo núi được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc.

Trước đó, Ban tổ chức giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2026 đã thông báo chương trình thi đấu năm nay có các nội dung dành cho nam tuyển (7,7km), nam tuyển trẻ (6km), nữ tuyển, nữ tuyển trẻ (5,4km). Giải còn có cự ly 6,1km và 19km dành cho hệ phong trào đối với nam, nữ.

MINH CHIẾN