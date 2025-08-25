Các môn khác

Điều lệ của Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ sớm được ban hành

Bộ phận chuyên môn của Cục TDTT Việt Nam đã rà soát các nội dung về Điều lệ khung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các đơn vị chờ đợi Điều lệ khung của Đại hội thể thao toàn quốc được ban hành để có sự chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng. Ảnh: BỘVHTTDL
Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và bộ phận chuyên môn đã làm việc tuần qua rà soát kỹ lưỡng nội dung Dự thảo Điều lệ khung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trước khi tham mưu lãnh đạo Bộ VH-TT-DL để xem xét phê duyệt ban hành. Qua tìm hiểu, Điều lệ khung của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là cơ sở để các đơn vị nắm bắt nội dung chuyên môn, tích cực chuẩn bị lực lượng thi đấu. Dự thảo Điều lệ khung sẽ được trình lãnh đạo để sớm ban hành.

Ngày 31-7 vừa qua, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”.

Đề án quy định Đại hội sẽ tổ chức vào tháng 11-2026 tại TPHCM (địa điểm tổ chức chính) và Đồng Nai, Đồng Tháp. Dự kiến 47 môn thể thao đưa vào tổ chức thi đấu gồm điền kinh (bao gồm Việt dã leo núi Bà Rá), thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), TDDC, đua thuyền (rowing, canoeing/kayak, sailing, thuyền truyền thống), bóng đá (bóng đá sân cỏ 11 người nam, nữ; futsal nam), vật (vật tự do, vật cổ điển, vật bãi biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, quyền Anh, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng rổ (5x5, 3x3), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), bóng bàn, golf, triathlon; karate, wushu, cầu mây, kurash, jujitsu, roller, thể thao điện tử -Esport; pencak silat, thể hình, muay, bi sắt, kickboxing, bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & snooker, khiêu vũ thể thao, vovinam, lặn, võ cổ truyền, đá cầu, đẩy gậy, kéo co, pickleball và lân sư rồng.

Điều lệ khung của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2025 sẽ quyết định số nội dung thi đấu chính thức.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022, Điều lệ khung quy định 941 nội dung của 43 môn thể thao được tổ chức. Tuy nhiên thực tế, Đại hội trên chỉ tranh tài 938 nội dung do môn thể dục nghệ thuật đã không diễn ra do không đủ đơn vị đăng ký đúng quy định.

MINH CHIẾN

