Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 là cuộc rà soát lực lượng trước Đại hội thể thao toàn quốc 2026

HLV, VĐV của 32 đơn vị đã có mặt tại Đà Nẵng thời điểm hiện tại để sẵn sàng tranh tài giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 sẽ khai cuộc ngày 9-8 trên sân vận động Hòa Xuân. Ngày 7-8, các đơn vị được nắm bắt đầy đủ nội dung và các quy định của chương trình thi đấu giải năm nay trong phiên họp chuyên môn trước tranh tài. “Chúng tôi hiểu rằng giải đấu năm nay có ý nghĩa quan trọng với từng đơn vị bởi tất cả sẽ nắm bắt lực lượng của mình cũng như toàn diện chuyên môn nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ.

Đưa quan điểm của mình, HLV Đào Xuân Hùng của điền kinh Bắc Ninh cho biết: “Năm nay, chúng tôi thi đấu với lực lượng là các VĐV đã có sự sáp nhập của 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành tỉnh Bắc Ninh mới hiện tại. Về cơ bản, các gương mặt chủ chốt vẫn giữ được sự ổn định chuyên môn. Chúng tôi cũng sẽ xem xét thực tế thi đấu để có dự báo chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc năm sau”. Tại giải năm nay, tuyển thủ điền kinh số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu giành thành tích cho đội điền kinh Bắc Ninh.

Kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2024, 10 đơn vị dẫn đầu trên tổng sắp huy chương là Hà Nội, Quân đội, TPHCM, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Công an Nhân dân, Bắc Giang, Thanh Hóa. Năm ngoái, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam ghi nhận 36 đơn vị cử VĐV thi đấu.

Năm nay sau khi một số đơn vị sáp nhập, điền kinh Việt Nam vẫn có sự tham gia đông đảo gồm 480 VĐV của 32 đơn vị trong cả nước. Đại diện đội điền kinh TPHCM – HLV Trịnh Đức Thanh cho biết: “Thể thao TPHCM sẽ chuẩn bị lực lượng tốt nhất thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay tuy nhiên chúng tôi cũng kiểm tra những gương mặt có triển vọng để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc vào ănm 2026”.

HLV Nguyễn Công Nam của đội điền kinh Hà Nội đưa quan điểm: “Các nội dung tại giải điền kinh vô địch quốc gia đang có sự cạnh tranh chuyên môn rất quyết liệt. Mọi người đều biết rằng nếu cuộc đấu là chương trình Đại hội thể thao toàn quốc thì sự cạnh tranh rất căng do thế tôi dự báo không chỉ chúng tôi mà tất cả các đơn vị đều phải chuẩn bị lực lượng chủ chốt đạt phong độ tốt nhất”. Trao đổi thêm trước khi thi đấu giải vô địch quốc gia 2025, HLV Trần Xuân Thành (Quân đội) và HLV Khuất Hữu Duy (Công an Nhân dân) khẳng định toàn bộ VĐV của mình sẽ tập trung giành kết quả tốt nhất trong nội dung chủ lực tại Đà Nẵng năm nay. Dù vậy, từng đơn vị này sẽ có sự thận trọng đối với một số gương mặt tiềm năng để chờ sự bứt phá vào năm 2026.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 tổ chức 50 bộ huy chương. Trong đó, nội dung tiếp sức sẽ dành cho 4x100m nam, nữ; 4x200m nam, nữ, 4x400m nam, nữ; 4x800m nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp nam-nữ 4x100m, 4x400m. Theo dự báo của bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam), yếu tố lực lượng và lịch thi đấu sẽ quyết định kết quả trực tiếp của từng đơn vị. Tuy nhiên để chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng điểm Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, các đơn vị đều có con bài chủ lực của mình.

