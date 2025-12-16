Tài năng trẻ 19 tuổi Bùi Thị Kim Anh vô địch nhảy cao nữ SEA Games 33

Gương mặt trẻ Bùi Thị Kim Anh đã ngỡ ngàng khi giành được ngôi vô địch nhảy cao nữ trong lần đầu tiên góp mặt đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Bùi Thị Kim Anh đã có pha nhảy hiệu quả để giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần đầu đã có HCV SEA Games 33-2025

Bùi Thị Kim Anh là tuyển thủ nhảy cao nữ của điền kinh Việt Nam xuất sắc giành tấm HCV với thành tích 1m86 để xếp nhất tại SEA Games 33-2025.

Trong cuộc thi đấu nhảy cao nữ lần này ở Thái Lan, điền kinh Việt Nam có Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo góp mặt. Cả 2 gương mặt đều là những người có tiềm năng chuyên môn được Ban huấn luyện chờ đợi đạt kết quả tốt nhất. Và, Bùi Thị Kim Anh làm tốt nhiệm vụ của mình. Qua các lượt nhảy, cô đã vượt mức xà 1m86. Tiếp sau đó, Kim Anh nâng xà lên 1m89. Dù vậy trong 3 lượt nhảy, cô không thành công. Do đó, thành tích 1m86 của Kim Anh là kết quả tốt nhất trong các tuyển thủ thi đấu nhảy cao nữ tại SEA Games 33-2025 thực hiện được.

Tuyển thủ Dương Thị Thảo đã đạt mức xà 1m75. Cô đã cố gắng qua qua mức 1m80 ở các lượt nhảy tiếp theo nhưng không thành công. Năm nay, Dương Thị Thảo và Bùi Thị Kim Anh cùng có lần đầu được tham dự SEA Games.

Tuyển thủ trẻ rất tập trung vào bước đà trước khi dậm nhảy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Bùi Thị Kim Anh chỉ đạt mức xà 1m77 và có HCĐ. Tuy nhiên, Ban huấn luyện lựa chọn cô và Dương Thảo tranh tài ở Thái Lan lần này là đánh giá vào sức trẻ và sự tiềm năng chuyên môn trong tương lai. “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự SEA Games. Trước đây, tôi chưa từng vượt qua mức xà 1m80 nhưng bây giờ tôi đã có kết quả 1m86. Tôi thật sự hạnh phúc”, Bùi Thị Kim Anh nói. Cô cũng cho biết khi tham dự SEA Games 33-2025 thì mình chỉ đặt mục tiêu sẽ nỗ lực làm tốt nhất về chuyên môn, phấn đấu có huy chương chứ không vội nghĩ sẽ vô địch.

Quyết tâm phá kỷ lục SEA Games

Kim Anh vô địch SEA Games 33-2025 ngay ở lần đầu góp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kim Anh là gương mặt trẻ của điền kinh Ninh Bình. Năm nay, cô mới ở tuổi 19. Trong những giải trẻ thuộc hệ thống quốc gia, Bùi Thị Kim Anh đã thể hiện được tố chất trong chuyên môn về nhảy cao. Và năm nay, cô gái trẻ này đã được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam để chuẩn bị SEA Games 33-2025.

“Tôi có một mục tiêu lớn là muốn hướng tới rèn luyện tốt nhất để có thể phá kỷ lục SEA Games ở nội dung nhảy cao. Bất kỳ tuyển thủ nào cũng mong muốn điều này. Tôi sẽ tập trung vào chuyên môn và tiếp tục có những chuẩn bị ở thời gian sau SEA Games 33-2025 này”, Kim Anh nói.

Quá trình chuẩn bị chuyên môn trước SEA Games 33-2025, nữ tuyển thủ và đồng đội Dương Thị Thảo đã được tập luyện tăng cường thể lực lẫn kỹ thuật ở Nam Ninh (Trung Quốc). Họ kịp về Việt Nam để điều chỉnh những tuần cuối cùng trước khi sang Bangkok (Thái Lan) thi đấu. Cô nói thêm: “HLV đã hướng dẫn và điều chỉnh cho tôi nhiều điều qua mỗi lần tập luyện. Tôi luôn tâm niệm rằng mình phải bình tĩnh khi thi đấu thì sẽ đạt được kết quả tốt nhất”.

Kim Anh và Dương Thị Thảo đang là 2 tài năng nhảy cao nữ của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, kỷ lục SEA Games ở nội dung nhảy cao nữ là 1m94. Kỷ lục được thiết lập từ năm 2009 của tuyển thủ Noeng-ruthai Chaipech (Thái Lan).

MINH CHIẾN