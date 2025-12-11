Puripol Boonson giành HCV chạy 100m nam sau khi vượt mốc lịch sử 10 giây!

VĐV chạy nước rút người Thái Lan từng thi đấu tại Olympic Paris 2024 - anh Puripol Boonson xuất sắc giành tấm HCV ở cự ly chạy 100m nam tại kỳ giải SEA Games 33. Đặc biệt hơn, anh giành chiến thắng sau khi vượt qua cột mốc 10 giây ở đường chạy vòng loại và làm nên lịch sử!

Boonson trên đường chạy

Chân chạy mới 19 tuổi quê ở Surin đã đáp ứng kỳ vọng của đông đảo khán giả nhà hiện diện tại SVĐ Suphachalasai - với màn trình diễn xuất sắc từ vòng loại đến chung kết, đăng quang cự ly chạy 100m nam giá trị nhất trong môn điền kinh tại SEA Games 2025.

Đây là tấm HCV Đại hội thể thao Đông Nam Á thứ 4 trong sự nghiệp của “Thần đồng” chạy nước rút người Thái. Trước đó, Boonson cũng đã giành được “cú hattrick” HCV ở kỳ SEA Games hồi năm 2022 diễn ra tại Việt Nam, trong các cự ly chạy 100m, 200m và tiếp sức 4x100m.

Ở vòng chạy chung kết, trước sự háo hức của các CĐV Thái Lan ồn ào, Boonson đã vượt qua đích đến với thành tích là 10 giây tròn, đánh bại Mohammed Lalu Zohri (Indonesia, giành HCB với thành tích 10 giây 25) - và cả Danish Iftikhar Muhammad Roslee (HCĐ, 10 giây 26).

Trước đó thì, ở vòng đấu loại, Boonson gây chấn động cho cả khu vực khi trở thành người Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử chạy dưới 10 giây ở cự ly “Vua của các đường chạy” 100m. Anh này hoàn tất phần thi của mình với thành tích cực kỳ ấn tượng là 9 giây 94.

Sau khi vượt qua đích đến giành HCV, trước đó phá cả Kỷ lục cá nhân, Kỷ lục quốc gia và Kỷ lục của Đại hội, Boonson không giấu diếm hạnh phúc ngập tràn khi quấn quốc kỳ Thái Lan ở xung quanh thân người, chạy quanh SVĐ Quốc gia với hình ảnh Vua và Hoàng hậu của mình. Một chiến công chói sáng nhất cho thể thao Thái Lan tại SEA Games quê nhà.

Đây là “sự đáp trả”, “sự kế thừa”, sau khi Boonson không thể tham gia kỳ SEA Games 2023 tại đất nước láng giềng Campuchia. Chấn thương khiến anh không thể bảo vệ ngôi vô địch. Tại Phnom Penh 2 năm trước, Soraoat Dabbang cũng của Thái giành HCV với 10 giây 37.

Ngoài đấu trường SEA Games, Boonson đã từng giành HCB cũng ở trong cự ly chạy 100m sở trường ở Asian Games tại Hàng Châu, rồi Giải vô địch châu Á tại Gumi hồi giữa năm nay. Ở Thế vận hội năm ngoái, anh lọt đến bán kết, để rồi chạy cuối với thành tích 10 giây 14.

Đ.Hg.