Đại kiện tướng Đào Thiên Hải: Người bền bỉ với thời gian

Đại kiện tướng Đào Thiên Hải sẽ tiếp tục góp mặt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VNCHESS

Chắc chắn, kỳ thủ của thể thao TPHCM là người đặc biệt nhất trong 842 VĐV Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025. Bởi lẽ, đại kiện tướng Đào Thiên Hải là một trong những VĐV từng thi đấu tại SEA Games 22-2003 cách đây 22 năm vẫn còn góp mặt trong đội hình sang Thái Lan thi đấu năm nay. Mục tiêu hướng tới của đại kiện tướng Đào Thiên Hải là giành kết quả cao nhất.

“Đào Thiên Hải vẫn là 1 trong những kỳ thủ có trình độ tốt của đội tuyển cờ Việt Nam. Ở kỳ SEA Games 33-2025 này, chúng tôi kỳ vọng với kinh nghiệm và khả năng thi đấu của mình, Đào Thiên Hải có thể làm nên thành tích tốt nhất”, lãnh đội cờ Việt Nam tại SEA Games 33-2025 – ông Nguyễn Minh Thắng trao đổi.

Theo đăng ký dự kiến, đại kiện tướng Đào Thiên Hải sẽ tranh tài nội dung cờ Asean trong môn cờ của SEA Games 33-2025. Giới chuyên môn đánh giá, cách thức và quân cờ của môn cờ Asean có nét tương đồng với cờ vua. Việc khác biệt chỉ là cách bố trí vị trí quân trên bàn cờ. Những năm gần đây, người hâm mộ và giới chuyên môn đã quen thuộc với hình ảnh đại kiện tướng Đào Thiên Hải thi đấu nội dung cờ Asean trong các giải cờ thuộc hệ thống quốc gia. Vì thế, kỳ thủ gạo cội này là 1 trong những người có đủ kinh nghiệm ứng phó trước các đối thủ ở khu vực tại SEA Games 33-2025.

Ngược thời gian trở lại 22 năm trước, kỳ thủ Đào Thiên Hải đã tranh tài môn cờ vua tại SEA Games 22-2003 lần đầu tổ chức ở Việt Nam và giành tấm HCB nội dung đồng đội nam cờ nhanh. Tới SEA Games 26-2011 tại Indonesia, đại kiện tướng này đã giành tấm HCV đồng đội hỗn hợp nam nữ cờ tiêu chuẩn (thi đấu cùng Nguyễn Thị Thanh An). Ở SEA Games 27-2013 tại Myanmar, Đào Thiên Hải giành HCB nội dung đồng đội nam nữ phối hợp cùng Hoàng Thị Như Ý. Đó là những dấu ấn đậm nét về thành tích chuyên môn của đại kiện tướng Đào Thiên Hải trên đấu trường SEA Games.

Dĩ nhiên, người làm chuyên môn cờ vua tại Việt Nam hiểu rất rõ rằng Đào Thiên Hải là 1 trong những kỳ thủ hàng đầu mà thể thao trí tuệ nước nhà đang sở hữu.

SEA Games 30-2019 lần đầu đại kiện tướng Đào Thiên Hải đã tham dự nội dung cờ Asean tại Philippines. Đáng tiếc, kỳ thủ đã không giành được huy chương. Vì thế, kinh nghiệm với thi đấu cờ Asean trên đấu trường SEA Games đã không xa lạ với đại kiện tướng Đào Thiên Hải. Ở lần tham dự SEA Games 33-2025 này, đại kiện tướng Đào Thiên Hải đã được sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn để sẵn sàng sang Thái Lan tranh tài.

Trong các kỳ thủ tham dự SEA Games 33-2025, đại kiện tướng Đào Thiên Hải là một trong những người lớn tuổi nhất. Năm nay, kỳ thủ này đã 47 tuổi. Ngoài Đào Thiên Hải, đội tuyển cờ Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 còn kỳ thủ kỳ cựu Hoàng Nam Thắng là người lớn tuổi nhất. Năm nay, kỳ thủ Hoàng Nam Thắng ở tuổi 56.

MINH CHIẾN