Tay vợt Vũ Thị Trang bền bỉ cùng thời gian

Tay vợt Vũ Thị Trang sẽ là 1 trong những gương mặt nữ của đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự SEA Games 33 và sau 18 năm cô lại tiếp tục tìm cơ hội giành kết quả tốt nhất trên đất Thái.

Sau 18 năm, Vũ Thị Trang tiếp tục có cơ hội trở lại Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vũ Thị Trang đang tập huấn cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam tại Bắc Ninh chuẩn bị SEA Games 33-2025 sẽ tranh tài tháng 12 sắp tới. Ít người biết, tay vợt của thể thao TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam này là 1 trong những người hiếm hoi còn lại của Đoàn thể thao Việt Nam từng tham dự SEA Games năm 2007 ở Thái Lan. Đó là Đại hội gần nhất mà Thái Lan làm chủ nhà SEA Games trước khi SEA Games 33-2025 tổ chức.

18 năm trước, Vũ Thị Trang mới bước vào tuổi 15 nhưng đã nhận suất chính thức tranh tài ở kỳ SEA Games đầu tiên của sự nghiệp. “Tôi vẫn nhớ cảm giác đầu tiên được tham dự SEA Games, luôn có sự hồi hộp. Tôi đã thi đấu nội dung đôi nữ ở kỳ SEA Games trên tại Thái Lan. Dù không lọt vào trận đấu cuối nhưng tôi cũng có niềm tin đáng kể khi giành được 1 chiến thắng trong nội dung của mình. SEA Games 2007 vẫn là kỷ niệm không thể quên của cá nhân tôi”, Vũ Thị Trang từng bày tỏ.

Trải qua hành trình chuyên môn 18 năm từ đó tới nay, bây giờ Vũ Thị Trang đã là tuyển thủ nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển cầu lông Việt Nam. Thậm chí, tay vợt vẫn giữ nguyên giá trị chuyên môn là VĐV cầu lông nữ Việt Nam có kết quả thi đấu tốt nhất tại các kỳ SEA Games.

SEA Games năm 2013 tại Myanmar là Đại hội mang lại cho Vũ Thị Trang cảm xúc dâng trào. Cô lần đầu tiên giành tấm HCĐ nội dung đơn nữ tại đây. Đó là tấm huy chương cá nhân đầu tiên mà 1 tay vợt nữ Việt Nam đạt được tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Mọi người vẫn nhớ, Vũ Thị Trang thi đấu xuất sắc ở các trận vòng ngoài rồi vượt qua tứ kết, lọt vào bán kết và chỉ chịu dừng bước ở cuộc đấu quyết định trước đối thủ Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan) và nhận HCĐ. “Tôi cũng không nhớ mình đã nói gì sau khi giành được huy chương trên sân đấu lúc đó nhưng tôi vẫn không quên hình ảnh nhiều đồng đội và thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã cổ vũ, chúc mừng tôi làm nên tấm huy chương lịch sử đó”, Vũ Thị Trang từng trải lòng khi nhớ về tấm huy chương cá nhân đầu tiên tại SEA Games của mình.

Hai năm trước, Vũ Thị Trang là thành viên trong đội hình tranh tài SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Đáng tiếc, cô không giành được huy chương. Nhiều người từng nghĩ Vũ Thị Trang sẽ sớm rẽ ngang sự nghiệp để tìm đến công tác huấn luyện khi đã ngoài tuổi 30. Dù vậy, tay vợt nhiều lần khẳng định chưa bao giờ hết khát khao tranh tài những giải đấu lớn hay cuộc đấu trong nước để khẳng định giá trị bản thân. Do thế, tuyển thủ vẫn bền bỉ góp mặt tại tất cả giải đấu quốc nội thời gian qua.

Phong độ ổn định và sự tập trung vào chuyên môn của Vũ Thị Trang là điều để ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam yên tâm trao cho cô 1 suất tham dự SEA Games 33-2025.

Tháng 10 vừa qua, Vũ Thị Trang lần lượt vô địch đơn nữ tại 2 giải Vietnam International Series 2025 tổ chức liên tiếp ở Ninh Bình và Bắc Ninh. Sau các kết quả này, Vũ Thị Trang cho biết: “Tôi rất tập trung trong mỗi giải đấu và rất quyết tâm mang về kết quả cao nhất cho đội tuyển quốc gia”.

SEA Games 31 tại Việt Nam là lần gần nhất Vũ Thị Trang cùng cầu lông Việt Nam giành được huy chương. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngoài 30 tuổi, Vũ Thị Trang có thể không sung sức nhất về thể lực như giai đoạn trẻ tuổi. Tuy vậy, tuyển thủ không bao giờ để người hâm mộ i thất vọng vì cô rất tập trung trong mọi trận đấu trên sân, ở tất cả các cấp độ chuyên môn. “Ban huấn luyện sẽ quyết định đăng ký nội dung cụ thể cho VĐV tại SEA Games 33-2025. Với những tay vợt có kinh nghiệm như Vũ Thị Trang kết hợp cùng VĐV trẻ, chúng tôi có những hy vọng vào kết quả khả quan ở nội dung nữ tại kỳ thi đấu năm nay ở Thái Lan”, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà từng trao đổi.

Trên bảng xếp hạng cầu lông của Việt Nam hiện tại, Vũ Thị Trang đang đứng vị trí số 2. Tay vợt Trần Thị Phương Thúy có vị trí số 1 còn Nguyễn Thùy Linh đứng vị trí thứ 3. Tại bảng xếp hạng của BWF, Vũ Thị Trang đang đứng vị trí 133.

MINH CHIẾN