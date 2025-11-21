Đội tuyển bắn súng Việt Nam tập huấn ngắn hạn tại Hàn Quốc và Thái Lan trước thềm SEA Games 33

Các xạ thủ trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường tập huấn tại Hàn Quốc và Thái Lan để đạt sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc và Thái Lan trước khi tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Đợt tập huấn là sự chuẩn bị quan trọng cho các xạ thủ chủ lực ở từng nhóm nội dung. Các ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch cho xạ thủ tập luyện khi có mặt tại điểm rèn chuyên môn ở nước ngoài”, HLV trưởng Nghiêm Việt Hùng của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trao đổi.

Hôm nay 21-11 theo kế hoạch, tổ súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam sang Hàn Quốc bắt đầu hành trình tập luyện trọng tâm chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Trong chương trình tập huấn này, các xạ thủ súng ngắn hàng đầu của Việt Nam như Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Trần Thùy Trang… đều tham dự. Trong đó, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy là những gương mặt được giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt quan tâm cũng như chờ đợi có thể đạt kết quả tốt nhất tại SEA Games 33-2025. Hai xạ thủ này từng bày tỏ rằng cuộc tranh tài ở SEA Games 33-2025 rất quyết liệt nên từng người đang tập trung tích lũy chuyên môn để đạt tâm lý ổn định nhất giai đoạn hiện tại.

Tại Hàn Quốc, tổ súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tập luyện 2 tuần để tích lũy chuyên môn tốt nhất. Trước đó, chuyên gia Mông Cổ của đội tuyển bắn súng Việt Nam khẳng định mỗi chương trình tập huấn hoặc thi đấu quốc tế mang lại những giá trị cho VĐV nội dung súng ngắn để chuẩn bị thêm chuyên môn. Khi báo cáo chuyên môn với Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương về sự chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025 của xạ thủ súng ngắn nữ, chuyên gia Byambajav Altantsetseg từng cho biết các xạ thủ đang đạt sự ổn định chuyên môn. Dẫu thế, chương trình tập huấn tại Hàn Quốc được kỳ vọng mang lại tinh thần cao cho mỗi xạ thủ.

Trong khi đó, tổ súng trường được thực hiện tập huấn tại Thái Lan cùng thời điểm. Ngoài dự báo về cơ hội tranh thành tích huy chương của súng ngắn, đội tuyển bắn súng Việt Nam rất tin tưởng xạ thủ súng trường có thể tranh chấp được huy chương cao nhất ở SEA Games 33-2025.

Xạ thủ nội dung súng ngắn được tập trung chuẩn bị chuyên môn tại Hàn Quốc. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam mới đây cho biết, mỗi xạ thủ của đội được trang bị đủ đạn để tập, thi đấu. Ngoài ra, xạ thủ trọng điểm được trang bị mỗi người 3 khẩu súng để đảm bảo đúng chương trình tập luyện. Về cơ bản, xạ thủ được tập cùng bia điện tử và kết hợp thi đấu, tập huấn trong các giai đoạn chuẩn bị chuyên môn vừa qua cho tới lúc này.

Theo tìm hiểu, xạ thủ tổ súng ngắn và súng trường dự kiến về nước vào ngày 3-12 sau đó chuẩn bị những ngày tập luyện cuối cùng tại Việt Nam rồi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận chỉ tiêu 7 HCV tại SEA Games 33-2025. Vì vậy, việc điều chỉnh chuyên môn cho xạ thủ tại đợt tập luyện trọng tâm ở Hàn Quốc và Thái Lan lúc này có ý nghĩa then chốt với bắn súng Việt Nam.

MINH CHIẾN