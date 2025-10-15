Các môn khác

Đội tuyển bắn súng Việt Nam xếp nhất giải vô địch Đông Nam Á với 29 HCV

SGGPO

Các xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối để giữ vững vị trí số 1 giải vô địch Đông Nam Á 2025 với 29 HCV.

Xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh để giành HCV. Ảnh: VŨ ANH
Xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh để giành HCV. Ảnh: VŨ ANH

Giải đấu chính thức khép lại vào tối tranh tài ngày 14-10 tại trường bắn ở Thái Lan. Trong ngày thi đấu cuối, 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu đã lọt vào chung kết bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh. Với nỗ lực cao nhất, xạ thủ Vũ Tiến Nam đã giành ngôi vô địch cùng tấm HCV với 26 điểm tại bài bắn chung kết. Xạ thủ Trần Công Hiếu giành HCB trong khi Hà Minh Thành có HCĐ. Tính điểm đồng đội, đội tuyển bắn súng Việt Nam có HCV nội dung này.

Cùng ngày thi đấu, chúng ta có thêm các HCV quan trọng để kết thúc với tổng thành tích 29 HCV, 18 HCB, 9 HCĐ.

Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ và hệ vô địch. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự 44 xạ thủ tranh tài các nội dung đối với bắn súng. Ngoài ra, chúng ta còn góp mặt ở các nội dung bắn đĩa bay.

“Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng bởi từng xạ thủ trọng điểm của đội tuyển đều góp mặt. Các xạ thủ thi đấu nâng cao chuyên môn nhưng cũng là sự chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra tháng 12 tại Thái Lan. Chúng tôi cũng nắm bắt thêm sự chuẩn bị của các quốc gia đối với SEA Games 33-2025 từ giải vô địch Đông Nam Á”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ từ Thái Lan.

Xếp sau đội Việt Nam là đội chủ nhà Thái Lan với 15 HCV, 18 HCB, 16 HCĐ. Đội Indonesia đứng hạng 3 với 11 HCV, 14 HCB, 5 HCĐ. Các đội Singapore, Malaysia, Philippines phía sau 3 quốc gia dẫn đầu.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bắn súng bắn súng Việt Nam bắn súng Đông Nam Á 2025 Hà Minh Thành Vũ Tiến Nam SEA Games 33-2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn