Đội tuyển bắn súng Việt Nam xếp nhất giải vô địch Đông Nam Á với 29 HCV

Xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh để giành HCV. Ảnh: VŨ ANH

Giải đấu chính thức khép lại vào tối tranh tài ngày 14-10 tại trường bắn ở Thái Lan. Trong ngày thi đấu cuối, 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu đã lọt vào chung kết bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh. Với nỗ lực cao nhất, xạ thủ Vũ Tiến Nam đã giành ngôi vô địch cùng tấm HCV với 26 điểm tại bài bắn chung kết. Xạ thủ Trần Công Hiếu giành HCB trong khi Hà Minh Thành có HCĐ. Tính điểm đồng đội, đội tuyển bắn súng Việt Nam có HCV nội dung này.

Cùng ngày thi đấu, chúng ta có thêm các HCV quan trọng để kết thúc với tổng thành tích 29 HCV, 18 HCB, 9 HCĐ.

Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ và hệ vô địch. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự 44 xạ thủ tranh tài các nội dung đối với bắn súng. Ngoài ra, chúng ta còn góp mặt ở các nội dung bắn đĩa bay.

“Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng bởi từng xạ thủ trọng điểm của đội tuyển đều góp mặt. Các xạ thủ thi đấu nâng cao chuyên môn nhưng cũng là sự chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra tháng 12 tại Thái Lan. Chúng tôi cũng nắm bắt thêm sự chuẩn bị của các quốc gia đối với SEA Games 33-2025 từ giải vô địch Đông Nam Á”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ từ Thái Lan.

Xếp sau đội Việt Nam là đội chủ nhà Thái Lan với 15 HCV, 18 HCB, 16 HCĐ. Đội Indonesia đứng hạng 3 với 11 HCV, 14 HCB, 5 HCĐ. Các đội Singapore, Malaysia, Philippines phía sau 3 quốc gia dẫn đầu.

MINH CHIẾN