44 xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025

Các xạ thủ tốt nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam sang Thái Lan thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 205 vào ngày 5-10.

Trịnh Thu Vinh là 1 trong những xạ thủ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Ban huấn luyện cử lượng lượng tốt nhất tham dự giải đấu lần này trong các nội dung bắn súng và bắn đĩa bay. Giải đấu là cuộc kiểm tra kỹ lưỡng các xạ thủ đã được chuẩn bị SEA Games 33-2025 để nắm bắt chuyên môn các đội tại Đông Nam Á tham dự lần này”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết.

Theo tìm hiểu của SGGP, đội hình tuyển bắn súng Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 với 44 xạ thủ trong các nội dung của bắn súng. Ngoài ra, chúng ta còn thi đấu các nội dung của bắn đĩa bay.

Giải bắn súng vô địch quốc gia 2025 vừa bế mạc tại trường bắn súng quốc gia là sự chuẩn bị lực lượng quan trọng để đội tuyển bắn súng Việt Nam chọn xạ thủ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025. Giải đấu lần này tổ chức tại Thái Lan được xem là cuộc tranh tài tiền SEA Games 33. “Mỗi quốc gia đều có lực lượng tham dự tuy nhiên để chuẩn bị chuyên môn thì mỗi đội (có Việt Nam) đều chuẩn bị kỹ lưỡng”, đại diện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết.

4 xạ thủ hàng đầu Việt Nam là Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành có trong thành phần đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ngoài ra, các xạ thủ quan trọng ở nhóm nội dung súng trường và súng hơi được đăng ký thi đấu. Trường bắn tại giải đấu này sẽ là nơi tổ chức môn bắn súng của SEA Games 33-2025. Vì vậy, xạ thủ các đội tuyển (trong đó có Việt Nam) được làm quen với nơi thi đấu.

Sau giải vô địch quốc gia 2025, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xác định lực lượng cơ bản tham gia SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, các tuyển thủ còn 2 tháng chuẩn bị trước khi thi đấu chính thức.

Hà Minh Thành là xạ thủ có chuyên môn tốt nhất bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh. Ảnh: BSVN

Môn bắn súng SEA Games 33-2025 có 16 nội dung dành cho thi đấu bắn súng, 6 nội dung bắn đĩa bay và 8 nội dung bắn súng ứng dụng.

16 nội dung dành cho bắn súng gồm 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nam; 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân, đồng đội nam; 50m súng trường hơi 3 tư thế cá nhân, đồng đội nam; 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ; 25m súng ngắn thể thao cá nhân, đồng đội nữ; 10m súng trường hơi cá nhân, đồng đội nữ; 50m súng trường hơi 3 tư thế cá nhân, đồng đội nữ; 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ; 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ. 44 xạ thủ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ phải đảm bảo thành tích cao nhất ở cuộc đấu vô địch Đông Nam Á 2025. Nếu họ không vượt qua được cuộc đấu này, Ban huấn luyện sẽ phải điều chỉnh đáng kể chuyên môn tiếp theo.

Giải vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ tranh tài từ ngày 7 tới 19-10. Ngay khi có mặt tại Thái Lan, xạ thủ Việt Nam được làm quen trường bắn để chuẩn bị chuyên môn tốt nhất.

MINH CHIẾN