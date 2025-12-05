Ngọn đuốc Olympic được trao cho chủ nhà Italy

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026, ngọn đuốc đã chính thức được chuyển giao cho nước chủ nhà Italy trong một buổi lễ do Ủy ban Olympic Hy Lạp tổ chức tại sân vận động Panathenaic, nơi diễn ra Thế vận hội hiện đại đầu tiên vào năm 1896.

Ngọn lửa giờ đây rời khỏi nguồn gốc Hy Lạp để thắp sáng Thế vận hội Mùa đông 2026.

Buổi lễ bàn giao đã khép lại chặng rước đuốc Olympic tại Hy Lạp, bắt đầu từ Olympia cổ đại vào ngày 26-11, khi ngọn đuốc được thắp sáng theo cách truyền thống bằng tia nắng mặt trời. Buổi lễ chứng kiến ​​ngọn đuốc được đưa vào sân vận động Panathenaic do vận động viên Olympic Hy Lạp, Giorgos Kougioumtsidis, trước khi được trao cho các nhà vô địch Olympic Italy, Jasmine Paolini và Filippo Ganna.

Vận động viên Olympic Eleni Xenaki, thành viên của đội tuyển bóng nước nữ vô địch thế giới năm 2025 của Hy Lạp, sau đó đã thắp sáng vạc lửa của sân vận động. Từ chiếc vạc này, Nữ tư tế tối cao đã thắp sáng ngọn đuốc nghi lễ cuối cùng và trao cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp, Isidoros Kouvelos, người đã trao lại cho Chủ tịch Ban tổ chức Milano Cortina 2026 kiêm Thành viên IOC, Giovanni Malago chính thức hoàn tất việc bàn giao và báo hiệu sự khởi đầu của hành trình ngọn lửa đến Italy.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Malago nhận định: “Hôm nay đánh dấu một khoảnh khắc kỳ diệu cho tất cả chúng ta khi chúng ta chuẩn bị đưa ngọn lửa Olympic thiêng liêng trở về đất nước Italy lần đầu tiên sau 20 năm. Được đứng ở đây, tại sân vận động lịch sử này, là một lời nhắc nhở đầy cảm hứng về vinh dự mà chúng ta đã được trao tặng và kho báu quý giá mà chúng ta sẽ mang về nhà. Tôi muốn cảm ơn Hy Lạp và người dân Hy Lạp vì cách họ đã kỷ niệm lễ rước đuốc bắt đầu trong 9 ngày qua. Họ đã mang đến một khởi đầu đáng nhớ cho hành trình Olympic và Paralympic của chúng ta”.

Sau khi bàn giao tại Athens, ngọn lửa sẽ được đưa đến Italy, hạ cánh tại sân bay Fiumicino vào thứ Năm trước khi di chuyển đến Cung điện Quirinale, nơi nó sẽ được trao cho Tổng thống Sergio Mattarella. Vào thứ Sáu, một lễ kỷ niệm công cộng tại Quảng trường Quirinale sẽ thắp sáng ngọn đuốc….

Hành trình rước đuốc của Italy, mang tên “Hành trình vĩ đại nhất”, sẽ bắt đầu vào thứ Bảy. Trong 63 ngày, ngọn lửa sẽ đi qua 12.000 km, qua tất cả 20 khu vực và 110 tỉnh, đi qua 60 Di sản Thế giới, trước khi đến Milan để tham dự Lễ khai mạc vào ngày 6-2-2026.

