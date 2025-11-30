Liên đoàn Aikido TPHCM kiện toàn tổ chức

Tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 30-11, Liên đoàn Aikido TPHCM đã ra mắt ban chấp hành mới với 11 thành viên, đặt mục tiêu xây dựng và phát triển bộ môn ngày càng vững mạnh.

Ban chấp hành Liên đoàn Aikido TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TÙNG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các Hội quần chúng, Đại hội đại biểu Liên đoàn Aikido TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra không chỉ mang yêu cầu cần thiết về mặt tổ chức, mà còn định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới.

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động nổi bật của Liên đoàn đã được điểm lại. Hiện nay số lượng câu lạc bộ, sân tập Aikido tại TPHCM là trên 60 và số người tập luyện thường xuyên gần 3.500 người.

Hàng năm, Liên đoàn tổ chức Seminar tập huấn với các võ sư cao cấp của Tổng đàn Aikido Thế giới, thu hút đông đảo học viên tham dự. Ngoài ra, trong quá trình hội nhập với thế giới, liên đoàn được sự ủy quyền của Tổng đàn Aikido Nhật Bản để tổ chức thi lấy văn bằng Aikido quốc tế cho các hội viên từ 1 đến 4 đẳng từ năm 2021 đến nay.

Cũng tại sự kiện, 11 thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn Aikido TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Đoàn Phú Hiệp đã được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch liên đoàn. Trong khi đó, ông Trần Văn Kiệt được bầu giữ chức Tổng thư ký liên đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Aikido TPHCM Đoàn Phú Hiệp. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại đại hội, tân Chủ tịch Đoàn Phú Hiệp bày tỏ sự biết ơn đến với các cơ quan, ban ngành, đơn vị... đã cùng đồng hành và phát triển vững mạnh liên đoàn. Vị Chủ tịch này cũng khẳng định, Liên đoàn Aikido TPHCM trong diện mạo mới sẽ từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện và hội nhập.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ quyết tâm xây dựng liên đoàn ngày càng chuyên nghiệp, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. Ngoài ra, liên đoàn định hướng các kế hoạch phát triển mở rộng câu lạc bộ, sân tập tại nhiều khu vực, phường xã của TPHCM..., đặc biệt quan tâm đến lớp thiếu nhi, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Về hoạt động huấn luyện và đào tạo, liên đoàn sẽ hiệu chỉnh lại chương trình huấn luyện kỹ thuật từ nhập môn đến 5 đẳng kèm theo chương trình chi tiết các cấp đẳng, tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên, võ sinh tập luyện và thi thăng đẳng, phù hợp với nhiều nước trên thế giới.

Màn biểu diễn Aikido tại Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng chú ý, một mục tiêu quan trọng được hướng đến là thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam, đề xuất Aikido Hà Nội chủ trì cùng với Liên đoàn Aikido TPHCM và các tỉnh, thành hoàn tất thủ tục, hồ sơ theo quy định, để Liên đoàn Aikido Việt Nam sớm đi vào hoạt động trong năm 2026.

