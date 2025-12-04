Trận thua Submission duy nhất của Merab Dvalishvili

Trong sự nghiệp thượng đài MMA chuyên nghiệp dài 11 năm (từ 2014) của võ sĩ người Mỹ gốc Georgia - Merab Dvalishivili, anh chỉ thua 4 trận, với trận thua duy nhất bằng Submission diễn ra hồi tháng 4-2018. Từ đó đến nay, “Cỗ máy” toàn thắng 14 trận.

Dvalishvili trong trận thua Submission

Kết quả thua duy nhất bằng Submission của Dvalishvili diễn ra vào ngày 21-4-2018, khi anh trúng đòn guillotine-choke (đòn đòn siết cổ máy chém) của Ricky Simon ở sự kiện "UFC Fight Night: Barboza vs. Lee" tại Bát giác đài Boardwalk Hall - Atlantic City.

Đáng chú ý là, ở trong trận thua bằng Submission đó, dù bị đối thủ siết cổ đến “đỏ mặt - tía tai”, 2 chân không ngừng giãy dụa, nhưng đôi tay của võ sĩ მერაბ დვალიშვილი vẫn gồng cứng và anh này rất gan lỳ, kiên quyết không chịu đập tay xin hàng.

Guillotine-choke, hay còn gọi là đòn siết cổ máy chém, là kỹ thuật khóa và siết trong các môn võ đối kháng như MMA và BJJ. Kỹ thuật này được thực hiện bằng cách sử dụng cánh tay hoặc cả 2 tay siết chặt vùng cổ đối thủ từ phía trước, tạo áp lực lên động mạch cảnh để cắt đứt dòng lưu thông của máu lên não bộ đối thủ.

Trong suốt 1 phút đồng hồ mà các khán giả “tưởng chừng như dài hàng thế kỷ”, Dvalishvili vẫn kiên cường trụ lại, anh thậm chí còn giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cho trọng tài là anh vẫn OK, điều mà Simon không thể tin nổi dù tung ra cú khóa siết chết chóc.

Khi tiếng chuông báo hiệu cuối hiệp đấu thứ 3 (và cũng là cuối trận đấu) vang lên, thì trong khi Simon nghĩ mình thắng Submission, phía Dvalishvili tin rằng là họ không thua cho đến khi mà trọng tài tuyên bố kết quả ngược lại. Đội của Dvalishvili sau đó đã kháng cáo kết quả, nhưng lại bị từ chối và anh vẫn phải nhận lấy trận thua Submission này.

Từ đó đến nay, “Cỗ máy” từ chối thua trận. Anh “càn quét” mọi đối thủ, cả với các tên tuổi: Gustavo Lopez, Jose Aldo, Petr Yan, Henry Cejudo, Sean O’Malley, Umar Nurmagomedov, và cả Cory Sandhagen. Khi UFC 323 sẽ diễn ra vào cuối tuần lễ này, Dvalishvili có cơ hội tái đấu đối thủ người Nga Evgenyevich Yan để bảo vệ đai hạng gà...

Lần này, Dvalishvili sẽ nâng thành tích thắng liên tiếp lên con số 15, hay sẽ lại trải nghiệm trận thua đầu tiên kể từ năm 2018, có khi cũng sẽ là một trận thua Submission nữa? Mọi thứ được giải quyết ở Bát giác đài T-Mobile Arena (Las Vegas) vào trưa Chủ nhật này, ngày 7-12-2025 theo giờ của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng chờ xem thế nào.

Đ.Hg.