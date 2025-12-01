120 golfer tham dự giải golf hữu nghị doanh nhân Việt – Trung 2025

Giải đấu sẽ quy tụ những golfer có chuyên môn tốt nhất tham gia tranh tài và được dự báo sẽ có chất lượng chuyên môn cao.

Ban tổ chức thông tin về các nội dung thi đấu tại giải lần này. Ảnh: MINH MINH

Ủy ban Olympic Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp Việt – Trung (VCBC) phối hợp tổ chức giải golf hữu nghị doanh nhân Việt Nam – Trung 2025.

Ban tổ chức đã thông tin về giải đấu trong ngày 1-12. Theo đó, giải sẽ thu hút 120 golfer là các doanh nhân, VĐV có chuyên môn tham gia thi đấu trên sân Heron lake golf & resort Đầm Vạc tại Phú Thọ. Các golf thủ thi đấu shotgun vào ngày 21-12. Trong đó, bộ phận chuyên môn chia 4 bảng đấu để phân định golfer tranh tài. Bảng A dành cho handicap từ 0 tới 15, Bảng B handicap từ 15 tới 24, Bảng C có handicap từ 24 tới 36 và Bảng dành cho nữ. Dựa trên số lượng golfer nữ tham gia, Ban tổ chức có thể phân bảng để tranh tài theo đúng luật quy định. Với golfer không có handicap hay dùng handicap ngày thi sẽ được phân vào các bảng tương ứng.

Các golfer sẽ được cơ hội thi đấu với chuyên môn cao nhất tại giải. Ảnh: MINH MINH

“Đây là giải đấu hướng tới mục tiêu mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, thúc đẩy quan hệ kinh tế bền vững và tạo diễn đàn kết nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nhân Việt – Trung. Năm 2025 là cột mốc lịch sử đánh dấu 75 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia, do đó sự kiện đặc biệt thể hiện tinh thần hữu nghị, gắn kết và xây dựng tương lai hợp tác lâu dài giữa 2 quốc gia…”, đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam chia sẻ.

Bên lề giải đấu, Ban tổ chức sẽ trích quỹ 100 triệu đồng làm công tác từ thiện. Theo dự báo, sẽ có khoảng 60-70 golfer là các doanh nhân đăng ký tranh tài năm nay.

MINH CHIẾN