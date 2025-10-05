Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn năm 2025

Sáng 4-10, Giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - Tranh cúp Lương Văn Can với chủ đề “Ươm mầm tài năng kinh doanh” đã diễn ra sôi nổi tại sân golf Royal Long An (Đức Huệ, Long An) thu hút gần 160 golfer là các doanh nhân, lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp tham gia.

Ban tổ chức trao phần thưởng cho các golfer đoạt giải

Đây là sự kiện thể thao thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, không chỉ là sân chơi kết nối, giao lưu giữa cộng đồng doanh nhân mà còn nhằm gây quỹ ươm mầm thế hệ doanh nhân trẻ thông qua Quỹ học bổng Tài năng Lương Văn Can. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nhân, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển tài năng, khởi nghiệp và cống hiến cho đất nước.

Nhà báo Trần Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức Giải chia sẻ rằng, golf là môn thể thao đặc biệt, bởi luật chơi dựa trên sự tự giác, đòi hỏi tính trung thực, công bằng và kiên nhẫn. Đó cũng chính là những phẩm chất mà cụ Lương Văn Can - người thầy của giới doanh nhân đã khuyên dạy: Liêm - Tín - Cần - Kiệm. Trên sân golf, doanh nhân không chỉ thi đấu để thắng, mà còn rèn luyện nhân cách, bản lĩnh và sự chính trực, vốn là cốt lõi của một doanh nhân đích thực. Hơn thế nữa, golf còn là cầu nối, là nơi các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên đến hơn 10 tỷ đồng, hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn và kịch tính cho các golfer. Ban Tổ chức sẽ trao nhiều hạng mục giải thưởng, bao gồm Best Gross - “Hưng thương”, Best Net - “Khai trí”, cùng các giải Nhất - “Trí tuệ”, Nhì - “Uy tín”, Ba - “Nghĩa khí” cho các bảng A, B, C. Đối với bảng nữ, sẽ có giải Nhất - “Trí tuệ”, Nhì - “Uy tín”. Ngoài ra, giải còn có 2 giải Longest Driver - “Sức mạnh”, 2 giải Nearest to the Pin - “Chính đạo” và 2 giải Nearest to the Line - “Ngay thẳng”. Đặc biệt, những phần thưởng Hole-in-One với giá trị lớn từ các nhà tài trợ là điểm nhấn, tạo nên sự kịch tính cho giải đấu.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là buổi Thương hội – Giao lưu và trao giải, nơi diễn ra hoạt động đấu giá gây quỹ “Ươm mầm tài năng kinh doanh” với sự tham gia sôi nổi và hào hứng của cộng đồng doanh nhân. Các vật phẩm được mang ra đấu giá gồm: - Bức tranh “Bảo quốc túy, Tuyết quốc sỉ” – biểu tượng cho tinh thần dân tộc và lòng tự tôn văn hóa, - Tác phẩm “Ý chí thực nghiệp” – truyền tải thông điệp về khát vọng lập thân lập nghiệp vững chắc, - Ghim cài áo tinh xảo mang tên “Vững thế phồn vinh” – biểu trưng cho khát vọng thịnh vượng và phát triển bền vững.

Buổi đấu giá đã thu về tổng cộng 200 triệu đồng và dành cho Quỹ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can

CAO TƯỜNG