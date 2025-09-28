Swing For Dream 2025: Doanh nhân kết nối vì cộng đồng

Dù ảnh hưởng của bão Bualoi mang đến những cơn mưa bất chợt, sáng 27-9 tại sân Golf Tân Sơn Nhất, 168 golfer vẫn cùng hội tụ để tham dự Giải Golf Doanh nhân Sài Gòn – Swing For Dream 2025 Cúp Nippon Paint. Giải đấu không chỉ là ngày hội thể thao, mà còn mang ý nghĩa chào mừng 20 năm thành lập Hội Doanh nhân Sài Gòn, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và khẳng định tinh thần trách nhiệm của doanh nhân với cộng đồng.

Nhà vô địch Best Gross Nguyễn Nam Sơn và Best Net Nguyễn Thành Khiết.

Giải đấu năm nay thu hút số lượng golfer vượt dự kiến (168 so với 144 như dự kiến ban đầu) trong đó có 20 tay gậy chuyên nghiệp tham dự, tạo nên bức tranh đa sắc giữa phong trào và đẳng cấp.

Ông Nguyễn Quang Vinh – Tân Chủ tịch CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn, Trưởng BTC giải – chia sẻ: “Swing For Dream không chỉ là nơi để doanh nhân giao lưu, rèn luyện sức khỏe, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 20 năm Hội Doanh nhân Sài Gòn, giải đấu mang ý nghĩa gắn kết và tri ân sâu sắc.”

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, golfer Nguyễn Nam Sơn xuất sắc giành giải Best Gross, trong khi Nguyễn Thành Khiết đoạt Best Net. Các bảng đấu cũng tìm ra những nhà vô địch xứng đáng:

· Bảng A nam: Nguyễn Tấn Thành

· Bảng B nam: Phạm Xuân Cương

· Bảng C nam: Đào Tôn

· Bảng nữ: Võ Thị Ngọc Châu (vô địch), Bella Luna (hạng nhì), Cao Thủy (hạng ba).

Ban tổ chức và các golfer đoạt giải chụp hình lưu niệm

Đặc biệt, trong đêm gala trao giải, Ban tổ chức và các golfer đã trao tặng hơn 100 triệu đồng cho các vận động viên thể thao người khuyết tật TPHCM và Hội Khuyến học Thành phố. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Doanh nhân Sài Gòn – gắn kết và sẻ chia” mà giải đấu hướng đến.

Khép lại giải đấu, có những chiếc cúp được nâng cao, có những nụ cười chiến thắng, nhưng niềm vui lớn hơn cả chính là hạnh phúc được sẻ chia. Swing For Dream 2025 đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần doanh nhân nhân văn, trách nhiệm và sáng tạo trong dịp kỷ niệm 20 năm Hội Doanh nhân Sài Gòn và ngày Doanh nhân Việt Nam.

CAO TƯỜNG