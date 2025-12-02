T&T Media Tourism tổ chức giải “T&T Pickleball New Year Cup 2026” dành cho cộng đồng doanh nghiệp đầu năm mới

Nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và khu vực lân cận, T&T Media Tourism sẽ tổ chức giải Pickleball “T&T Pickleball New Year Cup 2026” vào ngày 3-1-2026 tại Amber Pickleball Club (326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Giải đấu hướng đến cộng đồng doanh nghiệp, đối tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề như tài chính, ngân hàng, bất động sản, sản xuất – thương mại, dịch vụ, logistics…, qua đó tạo ra một sân chơi lành mạnh, văn minh để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu và mở rộng quan hệ hợp tác trong dịp đầu năm mới 2026.

Đại diện T&T Media Tourism cho biết, giải đấu được xây dựng với mục tiêu tạo nên một hoạt động mở màn năm mới mang tính cộng đồng, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng công ty, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác tiềm năng trong năm 2026.

Pickleball – môn thể thao đang phát triển rộng rãi trên thế giới – được lựa chọn nhờ tính linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Hình thức thi đấu tại giải lần này gồm đôi Nam và đôi Nam - Nữ hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi nổi, năng động và tăng tính gắn kết giữa các đội thi.

Giải đấu được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên của T&T Media Tourism, góp phần thúc đẩy văn hóa thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp và tạo thêm cầu nối hợp tác trong các lĩnh vực du lịch – sự kiện – team building – MICE.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng dành cho đội vô địch sẽ được công bố trong Gala Dinner, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn và thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp tham gia.

“Chúng tôi mong muốn mang đến một hoạt động mang ý nghĩa kết nối, lan tỏa tinh thần tích cực trong dịp đầu năm mới, đồng thời tri ân các đối tác đã đồng hành cùng T&T Media Tourism trong suốt thời gian qua”, đại diện công ty chia sẻ.