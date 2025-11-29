Thêm bạn đồng hành đến với đội tuyển U22 Việt Nam

Trước thềm SEA Games 33, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã nhận được sự động viên tinh thần quý báu từ Nhà tài trợ Đồng hành chính thức, Rohto-Mentholatum (Việt Nam).

Đại diện đơn vị tài trợ chụp hình lưu niệm cùng thầy trò đội tuyển U22 Việt Nam.

Ngày 24-11, đại diện Nhà tài trợ đã có mặt tại khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, để trao tặng những món quà sức khỏe, cũng là lời chúc và sự động viên tinh thần để tiếp thêm năng lượng tích cực cho toàn đội cho toàn đội ngay trước giai đoạn tập luyện quan trọng.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Rohto-Mentholatum cũng tổ chức hoạt động soi da và khám mắt miễn phí cho các cầu thủ bởi đội ngũ chuyên môn, góp phần đảm bảo sức khỏe toàn diện trong suốt quá trình thi đấu, khẳng định cam kết đồng hành toàn diện - không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, tiếp lửa để các tuyển thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo



Hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết “Moving the Heart” mà Rohto theo đuổi: chạm đến cảm xúc, mang đến sự đồng hành chân thành và góp phần tiếp sức mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn kết hợp với tinh thần hưng phấn từ sự quan tâm của người hâm mộ và những nhà tài trợ sẽ là bệ phóng vững chắc, hứa hẹn một kỳ SEA Games bùng nổ của U22 Việt Nam.

LÊ ANH