Cú bắt tay nâng tầm trải nghiệm chạy địa hình mùa giải 2026

Giải chạy địa hình thường niên Dalat Ultra Trail

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Dalat Ultra Trail trong năm 2026. Trong vai trò nhà tài trợ chính, Kailas FUGA đồng hành với việc nâng cấp toàn diện trải nghiệm của vận động viên (VĐV), từ tiêu chuẩn trang phục chuyên dụng đến những hoạt động hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt hành trình chinh phục cao nguyên Lâm Viên.

Từ sự giao thoa tinh thần đến hợp tác chiến lược của 2 thương hiệu hàng đầu

Màn hợp tác của Kailas FUGA và đơn vị tổ chức Dalat Ultra Trail 2026 xuất phát từ sự tương đồng trong tầm nhìn “Upgrade - nâng cấp toàn diện trải nghiệm của VĐV”. Trong đó, Kailas FUGA không chỉ sở hữu những trang phục, thiết bị hàng đầu mà còn xây dựng thành công “hệ sinh thái” chuyên môn được bảo chứng qua các đấu trường địa hình khắc nghiệt nhất nhì thế giới như UTMB. Đây chính là mảnh ghép then chốt giúp Dalat Ultra Trail chuẩn hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn theo quy mô quốc tế.

Đặc biệt, nếu như thông điệp “It Is U - Bạn là trung tâm mọi hành trình" của Dalat Ultra Trail 2026 khuyến khích VĐV đánh thức bản lĩnh cá nhân, thì Kailas FUGA lại mang tinh thần bứt phá giới hạn. Sự giao thoa này chính là bệ phóng giúp runner chạm đến những mục tiêu của riêng mình.

Kailas FUGA là thương hiệu đồ dã ngoại và chạy bộ địa hình hàng đầu thế giới

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Kailas FUGA trực tiếp tài trợ toàn bộ áo thun sự kiện cho VĐV Dalat Ultra Trail 2026; Áo thun Finisher dành riêng cho các cự ly 100PRO, 100km, 75km và 50km cùng các gói giải thưởng giá trị khác cho những cá nhân đạt thứ hạng cao. Đặc biệt, chiếc áo sự kiện năm nay còn cho thấy nỗ lực nâng cấp tiêu chuẩn trang bị thi đấu của Dalat Ultra Trail khi tích hợp loạt công nghệ đặc trưng của dòng sản phẩm chuyên nghiệp. Thiết kế có trọng lượng siêu nhẹ (khoảng 66g - size M) giúp giảm thiểu gánh nặng trong quá trình vận động cường độ cao, nhất là với các cự ly siêu dài trên địa hình phức tạp của Lang Biang.

Để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, áo sử dụng chất liệu vải dệt cấu trúc hạt nhỏ giúp thoáng khí và ngăn ngừa ma sát, đồng thời phom áo được cắt may theo tiêu chuẩn thể thao chuyên nghiệp, cho phép VĐV cử động linh hoạt đa hướng. Bên cạnh đó, thiết kế áo còn lồng ghép khéo léo những yếu tố nhận diện riêng của Dalat Ultra Trail 2026, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ vừa khơi gợi niềm tự hào và bản sắc riêng cho mỗi VĐV khi bước qua vạch đích.

Chuỗi hoạt động chuyên sâu giúp VĐV nâng cấp toàn diện

Ngoài cung cấp trang phục thi đấu đạt chuẩn quốc tế, cái bắt tay giữa Vietnam MTB Series và Kailas FUGA còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp VĐV nâng cấp toàn diện từ thiết bị, kỹ năng đến sự tự tin trước khi bước vào cuộc đua chính thức.

Trong suốt tuần lễ sự kiện, VĐV sẽ được tham quan và trải nghiệm sản phẩm Kailas FUGA nằm trong khu vực sự kiện (Expo). Tại đây, các runners sẽ có cơ hội dùng thử các dòng giày chạy địa hình chuyên dụng trong những buổi chạy thử (FUGA Test Run) hoặc phiên hướng dẫn kỹ thuật (demo sessions) dưới sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia.

Song song đó, tinh thần "Upgrade" của Dalat Ultra Trail 2026 và Kailas FUGA còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các buổi chạy bộ cộng đồng, tạo không gian để runner tập luyện, trao đổi và trải nghiệm thực tế các dòng thiết bị FUGA.

Bà Vũ Thị Hoài Thương, Giám đốc Dự án kiêm đồng sáng lập Công ty cổ phần Vietnam MTB Series, đại diện Ban Tổ chức Dalat Ultra Trail, chia sẻ: Mùa giải thứ 8 năm nay, chúng tôi chọn Kailas FUGA vì sự tương đồng trong khao khát nâng tầm vị thế của chạy bộ địa hình Việt Nam nói chung và của Dalat Ultra Trail nói riêng. Chúng tôi cũng muốn mỗi runner hiểu rằng: Tại Dalat Ultra Trail 2026, sân khấu là của bạn, và bạn sẽ được trang bị những gì tốt nhất để tỏa sáng bởi vì bạn chính là trung tâm của mọi hành trình.

Về phía Kailas FUGA, đại diện thương hiệu nhấn mạnh: Đồng hành cùng Dalat Ultra Trail 2026, mục tiêu của Kailas FUGA không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những trang phục thi đấu siêu nhẹ và tối ưu công nghệ, mà còn là tạo ra một hành trình trải nghiệm thực thụ cho từng VĐV. Chúng tôi tin rằng khi được trang bị những thiết bị tốt nhất cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật, mỗi cá nhân sẽ tự tin hơn để bứt phá giới hạn và tìm thấy phiên bản nâng cấp của chính mình trên cung đường Đà Lạt, đúng như tinh thần “It Is U” mà mùa giải năm nay hướng tới... Bạn đọc tham khảo https://vietnammtbseries.com/vi/event/dalat-ultra-trail-2026 để biết thêm chi tiết.

TÂM THANH