Zocker công bố hợp đồng với tài năng trẻ ngay trong “Year End Party”

Ngay trong buổi “Year End Party” khép lại năm 2025, Thương hiệu Zocker đã lựa chọn một cách mở ra tương lai rất khác: Công bố hợp đồng với Nguyễn Hùng Anh (Hùng “khỉ”), tay vợt sinh năm 2004 đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của làng pickleball Việt Nam hiện nay.

Tay vợt Nguyễn Hùng Anh tại lễ ký hợp đồng với Zocker.

Không ồn ào, không phô trương, khoảnh khắc ký kết ấy lại mang nhiều tầng ý nghĩa, khi một vận động viên trẻ được đặt ở vị trí trung tâm của thời điểm tổng kết năm. Với Zocker, Hùng Anh không chỉ là một bản hợp đồng mới, mà là biểu tượng cho tư duy đầu tư sớm, đầu tư sâu và đi đường dài.

Sinh năm 2004, Hùng Anh sở hữu nền tảng tennis bài bản, được đào tạo từ sớm và thừa hưởng “ADN thể thao” khi là con trai của cựu tay vợt Hòa Xuân. Điểm đáng chú ý ở Hùng Anh không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở tư duy thi đấu hiện đại, khả năng xử lý bóng tốc độ cao và bản lĩnh thi đấu lì lợm. Trong những lần đối đầu với các tay vợt giàu kinh nghiệm như Phúc Huỳnh hay Quang Dương trước đây, Hùng Anh không hề lép vế, thậm chí nhiều thời điểm còn khiến các đàn anh phải “toát mồ hôi hột”. Đó là dấu hiệu rõ ràng của một thế hệ mới, trẻ hơn, nhanh hơn và sẵn sàng bước vào sân chơi lớn với sự tự tin rất riêng.

Việc Zocker công bố hợp đồng với Hùng Anh ngay tại “Year End Party” vì thế không đơn thuần là một động thái nhân sự. Đó là lời khẳng định cho cách thương hiệu nhìn về tương lai. Trong bối cảnh thị trường thể thao, và đặc biệt là pickleball, đang phát triển nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt, không ít thương hiệu đang chọn tăng trưởng nóng hoặc tận dụng hình ảnh ngắn hạn để tạo tiếng vang, Zocker lại đi theo con đường ngược lại: dùng thời khắc tổng kết năm cũ để đặt viên gạch đầu tiên cho năm mới và xã hơn là một hành trình dài phía trước.

Ông Nguyễn Đình Thụy - Tổng Giám đốc Zocker phát biểu tại sự kiện Speedup26.

Ở góc độ kinh doanh, Zocker tập trung đầu tư từ gốc rễ thay vì chỉ xây dựng hình ảnh bề nổi. Kế hoạch triển khai hơn 180 Zocker Star Partner tại thị trường nội địa đi kèm với việc đầu tư bài bản vào điểm bán và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Song song đó là tầm nhìn khu vực, với kế hoạch đặt văn phòng đại diện tại ít nhất 10 quốc gia châu Á, từng bước xây dựng mạng lưới xuyên biên giới. Điểm chung trong các bước đi này là sự thận trọng cần thiết: mở rộng có chọn lọc, không chạy theo số lượng, không phụ thuộc vào một cá nhân đơn lẻ.

Với Zocker, ký kết với Hùng Anh không phải là điểm kết, mà là điểm khởi đầu. Đó là cam kết đồng hành, đào tạo và cùng vận động viên xây dựng sự nghiệp dài hạn, đúng với tinh thần mà Speed Up 2026 hướng tới. Tăng tốc, nhưng không nóng vội; phát triển, nhưng không đánh mất bản sắc.

Việc đặt niềm tin vào một tài năng trẻ ngay thời khắc khép lại năm cũ cũng chính là cách Zocker mở ra tương lai của mình – một tương lai được xây dựng từ nền tảng bài bản, đầu tư có chiều sâu và niềm tin vào thế hệ kế tiếp.

CAO TƯỜNG