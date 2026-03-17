Chủ động kiểm soát thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp từ lâu được xem là hệ quả tất yếu của tuổi tác, gắn liền với đau nhức và suy giảm vận động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết người bệnh vẫn có thể kiểm soát triệu chứng và duy trì hoạt động mà không cần phẫu thuật.

Phương pháp điều trị thoái hóa khớp không dùng thuốc, đạt tiêu chuẩn Úc và đã được chứng minh hiệu quả đã có mặt tại Phòng khám Evolve

Thoái hóa khớp là một trong những bệnh lý xương khớp phổ biến nhất hiện nay, thường ảnh hưởng đến đầu gối, hông và vai. Người bệnh phải đối mặt với tình trạng đau âm ỉ, cứng khớp kéo dài, đặc biệt khi vận động hoặc sau thời gian nghỉ ngơi. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời quen thuộc mà họ nhận được là bệnh “không thể tránh khỏi”, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau hoặc chờ đến phẫu thuật.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại Phòng khám Evolve (toạ lạc tại tầng 15, Tòa nhà The Heritage, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hoà, TPHCM) cho rằng cách tiếp cận này chưa phản ánh đầy đủ bản chất của thoái hóa khớp. Trên thực tế, đây không đơn thuần là tình trạng sụn khớp bị “hao mòn”, mà là bệnh lý ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc khớp, bao gồm sụn, xương dưới sụn, dây chằng, cơ và dịch khớp. Sự mất cân bằng trong môi trường khớp chính là nguyên nhân làm gia tăng viêm, hạn chế vận động và gây đau kéo dài.

Theo chuyên gia từ Evolve, mục tiêu điều trị hiện nay không tập trung vào việc tái tạo sụn, mà hướng đến việc tối ưu hóa môi trường hoạt động của khớp. Khi khớp được hỗ trợ tốt hơn, áp lực cơ học giảm xuống, tình trạng viêm được kiểm soát, người bệnh có thể cải thiện rõ rệt chức năng vận động và chất lượng sống.

Phương pháp điều trị không phẫu thuật tại Evolve được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính. Trước hết là tăng cường hệ thống hỗ trợ tự nhiên của cơ thể. Các nhóm cơ xung quanh khớp đóng vai trò như “bộ giảm xóc”, giúp phân tán lực tác động trong quá trình vận động. Việc tăng cường sức mạnh cơ, chẳng hạn như cơ tứ đầu đùi đối với khớp gối hoặc cơ mông và cơ bụng đối với khớp hông, có thể giúp giảm đáng kể tải trọng lên khớp và từ đó làm giảm đau.

Bên cạnh đó, liệu pháp trị liệu bằng tay chuyên nghiệp được sử dụng để cải thiện tình trạng cứng khớp. Thông qua các kỹ thuật chuyên sâu, các chuyên gia giúp giải phóng mô mềm và bao khớp bị hạn chế, khôi phục biên độ vận động tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cải thiện phạm vi chuyển động có mối liên hệ chặt chẽ với việc giảm đau và cải thiện chức năng khớp.

Trụ cột thứ ba là vận động thông minh với chương trình tập luyện được cá nhân hóa. Thay vì các lời khuyên chung chung, người bệnh được hướng dẫn những hình thức vận động cường độ thấp như bơi lội hoặc đạp xe, kết hợp với các bài tập chỉnh sửa nhằm đảm bảo vận động đúng trong sinh hoạt hằng ngày, tránh tạo áp lực quá mức lên khớp tổn thương.

Các chuyên gia nhấn mạnh, người bệnh có nhiều lựa chọn hơn ngoài thuốc giảm đau và phẫu thuật. Phương pháp điều trị không dùng thuốc, đạt tiêu chuẩn Úc và đã được chứng minh hiệu quả này hiện đã có mặt tại Phòng khám Evolve. Đối với nhiều trường hợp, việc chủ động điều trị kết hợp với lối sống lành mạnh có thể mang lại sự cải thiện đáng kể, giúp người bệnh tiếp tục duy trì cuộc sống năng động và độc lập.

NGUYỄN ANH