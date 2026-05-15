Chiến dịch OCB Pin Hunter đưa tinh thần sống xanh chạm đến nhiều thế hệ

Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch thu gom pin cũ OCB Pin Hunter do Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) không ngừng ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng với những con số ấn tượng.

Không chỉ là hoạt động vì môi trường, OCB Pin Hunter đang dần trở thành một làn sóng sống xanh được hưởng ứng rộng rãi ở nhiều hội nhóm, cộng đồng và những không gian sống khác nhau. Từ gia đình, văn phòng, trường học đến cộng đồng dân cư.

Chị Hồng Nhung (32 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Trước đây tôi thường bỏ pin chung với rác sinh hoạt vì nghĩ số lượng ít sẽ không ảnh hưởng nhiều. Từ ngày biết đến chương trình, tôi bắt đầu để riêng pin cũ vào một hũ thủy tinh trong nhà và mang đến PGD OCB để tham gia chương trình. Dần dần thành thói quen cho con cái và cả gia đình”.

Sự hưởng ứng tích cực đó tiếp tục được OCB khuyến khích thông qua hệ thống điểm giao dịch xanh là các CN/PGD của ngân hàng trải dài trên toàn quốc. Chỉ cần mang tối thiểu 20 viên pin cũ loại AA, AAA, C, D đến các điểm thu gom, khách hàng sẽ nhận được những phần quà thân thiện với môi trường như bút chì mầm cây, túi canvas, ống hút tre… Bên cạnh đó, OCB còn dành tặng nhiều tài khoản số đẹp cho khách hàng tham gia chương trình, gia tăng kết nối với cộng đồng yêu lối sống bền vững. Đến nay, hàng chục nghìn phần quà xanh đã được trao tận tay người tham gia.

Theo thống kê, chiến dịch mang thông điệp "Pin cũ hóa xanh – Trái đất thêm lành" giai đoạn 2 của OCB đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ với hơn 13 triệu lượt tiếp cận, hơn 8.9 triệu lượt xem và hơn 100.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Sức nóng này nhanh chóng chuyển hóa thành hành động thực tế khi đồng loạt 176 chi nhánh và phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc trở thành những "điểm xanh", nơi ngày càng nhiều khách hàng chủ động mang pin cũ đến thu gom để xử lý đúng cách.

Khách hàng tích cực tham gia chương trình tại các điểm giao dịch trên toàn quốc, nhận quà xanh thân thiện môi trường

Tính đến cuối tháng 4-2026, tổng khối lượng pin thu được đạt mức kỷ lục với hơn 5,5 tấn pin các loại và số lượng pin thu gom cùng số lượng người tham gia tiếp tục tăng đều qua từng tuần. Toàn bộ số pin này sẽ được chuyển đến đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy trình, góp phần hạn chế nguy cơ phát tán chất thải độc hại ra môi trường.

Điều đáng chú ý của chiến dịch OCB “Pin Hunter” không chỉ nằm ở hoạt động đổi quà hay các đợt truyền thông cao điểm, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của các thế hệ. Nhiều gia đình, văn phòng và cộng đồng cư dân cũng bắt đầu hình thành thói quen đặt hộp gom pin dùng chung thay vì thải bỏ cùng rác sinh hoạt như trước đây. Hình ảnh cha mẹ hướng dẫn con cái phân loại pin sau khi sử dụng, hay những người trẻ chủ động gom pin từ nhà ở, khu trọ, nơi làm việc để mang đến điểm thu gom không còn hiếm gặp.

Hoạt động lan tỏa chiến dịch OCB "Pin Hunter" tại các trường học và cộng đồng, thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường

Chia sẻ về những kết quả đạt được, đại diện Ban Lãnh đạo OCB khẳng định: "Bên cạnh những con số đáng tự hào, điều quan trọng mà OCB Pin Hunter đạt được chính là sự thay đổi thói quen của cộng đồng. Thực tế cho thấy, sự chung tay của nhiều thế hệ minh chứng cho việc sống xanh đã trở thành hành động cụ thể. Thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn tạo ra sự bắt đầu dễ dàng nhất để bất kỳ ai cũng có thể thực hiện và duy trì thói quen bảo vệ môi trường, từ đó kiến tạo nên những thay đổi bền vững cho tương lai."

Được biết¸ chiến dịch với thông điệp “Pin cũ hóa xanh - Trái đất thêm lành” sẽ tiếp tục được triển khai đến hết ngày 31-5-2026, kỳ vọng tiếp tục mở rộng sự tham gia của cộng đồng, để những hành động nhỏ tiếp tục lan tỏa và kết nối nhiều thế hệ trong hành trình sống xanh.

VIỆT NGUYỄN