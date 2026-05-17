“Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2026” – Sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu

Ngày 17-5, Giải chạy đêm TPHCM Eximbank lần thứ 5 năm 2026 – “Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2026” đã chính thức khép lại thành công, tiếp tục khẳng định vị thế là giải chạy đêm đầu tiên và chính thức của TPHCM. Được biết, đây là một trong những sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu của thành phố.

Mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 6.000 VĐV đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động, đa sắc màu và mang đậm tinh thần kết nối quốc tế. Sự kiện không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng yêu chạy bộ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa về đêm đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải đấu được tổ chức dưới sự chủ trì của Sở VH-TT TPHCM, phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh thành phố, Cung Văn hóa Lao động thành phố và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) trong vai trò Nhà tài trợ kim cương.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17-5, giải đấu bao gồm 3 cự ly chính: 5km, 10km và Half Marathon (21,0975km). Cung đường chạy được thiết kế đặc biệt, đưa các vận động viên băng qua nhiều công trình biểu tượng và địa danh nổi bật của TPHCM như Nhà hát Thành phố, Bưu điện Trung tâm, Dinh Độc Lập, cầu Ba Son cùng nhiều tuyến phố trung tâm rực rỡ ánh sáng về đêm, mang đến trải nghiệm thể thao kết hợp khám phá đô thị độc đáo.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, khu vực Expo của giải tiếp tục trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo VĐV và khách tham quan với sự góp mặt của nhiều gian hàng thể thao, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đến từ các thương hiệu uy tín. Các hoạt động giao lưu cộng đồng, trải nghiệm sản phẩm và kết nối runner diễn ra sôi nổi xuyên suốt sự kiện, góp phần tạo nên không khí lễ hội thể thao đầy năng lượng.

NHƯ NGỌC