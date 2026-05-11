Kết nối Việt Nam - Thái Lan nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình giao lưu nhân dân chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Ông Montri Suwanposri, Phó chủ tịch C.P. Việt Nam, trao tặng mắt kính cho hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai.

Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM; ông Montri Suwanposri, Phó chủ tịch C.P. Việt Nam, Ủy viên Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham), cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội hữu nghị và hơn 300 hội viên.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại nhân dân tại Đồng Nai hướng tới dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, đồng thời tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu giữa cộng đồng hai nước. Trong khuôn khổ chương trình, 300 mắt kính và 300 phần quà đã được trao tặng cho các hội viên, trong đó có nhiều người cao tuổi. Hoạt động mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Montri Suwanposri, Phó chủ tịch C.P. Việt Nam cho rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ được thể hiện qua các dấu mốc ngoại giao, mà còn được vun đắp từ những hoạt động cụ thể, gần gũi với đời sống người dân. Việc trao tặng kính mắt là hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hằng ngày. Những hoạt động như trao tặng mắt kính tuy giản dị nhưng mang lại giá trị thiết thực, đồng thời là biểu hiện của sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian qua, các chương trình giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân và hoạt động an sinh xã hội đã góp phần tạo nên những kết nối bền chặt giữa nhân dân hai nước. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức hữu nghị và cộng đồng doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan từ cấp địa phương.

Gia Khánh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Wiraka Moodhitaporn Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM

