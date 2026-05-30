adidas ra mắt Sala Running Store

adidas chính thức đưa adidas Sala Running Store vào hoạt động sau sự kiện khai trương diễn ra tại TPHCM. Đây là cửa hàng đầu tiên của adidas tại Việt Nam được phát triển dành riêng cho ngành hàng chạy bộ, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng các trải nghiệm bán lẻ chuyên biệt và cam kết đầu tư dài hạn của thương hiệu dành cho cộng đồng runner Việt Nam.

Sự kiện khai trương cửa hàng adidas Sala Running quy tụ đông đảo runners sáng ngày 30-5

Tọa lạc tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, adidas Sala Running Store được phát triển như một không gian dành riêng cho runner, nơi cộng đồng có thể khám phá những công nghệ mới nhất từ adidas Running, cùng nhau kết nối và sẵn sàng cho những bước chạy.

Sự xuất hiện của adidas Sala Running Store diễn ra trong bối cảnh văn hóa chạy bộ tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là với giới trẻ thành thị. Trong những năm gần đây, chạy bộ không còn đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất mà dần trở thành một phần của phong cách sống hiện đại, gắn liền với sức khỏe, cân bằng cuộc sống, phát triển bản thân và gắn kết cộng đồng.

Khác với mô hình cửa hàng thể thao đa ngành hàng truyền thống, adidas Sala Running Store tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm dành cho runner. Không gian ở đây quy tụ các dòng giày, trang phục và phụ kiện được phát triển cho nhiều nhu cầu chạy bộ khác nhau, từ tập luyện hàng ngày đến các mục tiêu hiệu suất chuyên sâu.

Được phát triển theo concept hiện đại, giàu năng lượng, cửa hàng mới phản ánh tinh thần mà adidas Running theo đuổi: chuyển động, hiệu suất và đổi mới. Tổng thể không gian được thiết kế theo hướng gần gũi với mọi cấp độ runner, nhưng vẫn đáp ứng chiều sâu trải nghiệm sản phẩm và tính chuyên môn mà những người theo đuổi hiệu suất mong đợi.

Runners thích thú trải nghiệm sản phẩm và khám phá không gian cửa hàng

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại cửa hàng là adidas Adizero Evo SL - mẫu giày kết hợp giữa tinh thần tốc độ và ngôn ngữ thiết kế thời trang hiện đại, mang đậm tinh thần adidas Running.

Adizero Evo SL - mẫu giày training đình đám được trưng bày nổi bật trong cửa hàng adidas Sala Running

Bên cạnh đó, cửa hàng cũng giới thiệu dòng sản phẩm Hyperboost Edge mới với điểm nhấn là công nghệ đệm Hyperboost Pro - công nghệ được phát triển từ nền tảng đế giữa vốn chỉ được sử dụng cho giày thi đấu, qua đó mang lại cảm giác êm ái, linh hoạt và phản hồi tốt trong nhiều nhu cầu vận động thường nhật.

Bên cạnh việc mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm toàn diện, adidas Sala Running Store được kỳ vọng trở thành điểm kết nối mới của adidas Runners Saigon (AR Saigon), cộng đồng chạy bộ chính thức của adidas tại TPHCM. Trong nhiều năm qua, AR Saigon đã phát triển thành một trong những cộng đồng runner năng động của thành phố, quy tụ những người yêu chạy bộ ở nhiều độ tuổi, phong cách sống và trình độ khác nhau thông qua các hoạt động tập luyện định kỳ và trải nghiệm cộng đồng đa dạng.

Đường chạy “nạp đầy năng lượng” 5,3km của cộng đồng adidas Runners Saigon và các cộng đồng chạy phong trào là điểm kết nối đặc biệt tại sự kiện khai trương cửa hàng adidas Sala Running

Tinh thần này cũng được thể hiện ngay trong sự kiện khai trương với hoạt động chạy thử thách 5,3 km vào sáng sớm, quy tụ AR Saigon cùng nhiều cộng đồng runner phong trào tại địa phương tham gia. Trong thời gian tới, khu vực Sala nơi cửa hàng toạ lạc sẽ tiếp tục là nơi diễn ra các hoạt động tập luyện hàng tuần cùng nhiều hoạt động kết nối dành cho cộng đồng runner, góp phần lan tỏa tinh thần đồng hành, nguồn năng lượng tích cực và văn hóa chạy bộ ngày càng phát triển tại TPHCM.

Khoảnh khắc khai trương đầy năng lượng, nơi tinh thần cộng đồng runner được lan tỏa mạnh mẽ

KHANH NGUYỄN