Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Động lực mới cho tăng trưởng vùng và kết nối quốc tế

Ngày 19-5, Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” (Meet Australia 2026) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, TPHCM, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, địa phương, các cơ quan ngoại giao, chuyên gia, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Australia. Không chỉ là diễn đàn thúc đẩy hợp tác song phương, sự kiện còn cho thấy rõ khát vọng xây dựng Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM trở thành cực tăng trưởng mới của siêu đô thị phía Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, chương trình tập trung vào ba trụ cột lớn gồm thúc đẩy thương mại – đầu tư, phát triển năng lượng xanh và xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai. Đây cũng chính là những lĩnh vực trọng tâm mà TPHCM đang ưu tiên để hình thành một hệ sinh thái phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700km² và dân số trên 14 triệu người, hướng đến mô hình phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và có năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn. Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, giáo dục – đào tạo và kinh tế xanh.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TPHCM không chỉ mong muốn thu hút đầu tư mà còn hướng tới cùng các đối tác quốc tế kiến tạo hệ sinh thái hợp tác dài hạn, biến tầm nhìn thành các chương trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể. Trong đó, khu vực phía Bắc TPHCM với hạt nhân là hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ – đổi mới sáng tạo do Tập đoàn Becamex phát triển đang nổi lên như một không gian chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.

Điểm đáng chú ý của “Gặp gỡ Australia 2026” là sự hiện diện đông đảo của các tập đoàn, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, năng lượng và tài chính của Australia. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực Đông Nam bộ nói chung và Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM nói riêng đối với các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex Nguyễn Hoàn Vũ cho biết, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhằm hướng tới trở thành trung tâm mới về tài chính, khoa học công nghệ, sản xuất công nghệ cao và logistics của khu vực Đông Nam Á. Trong tiến trình đó, Becamex định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới với các khu công nghiệp khoa học công nghệ, công viên đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và hạ tầng logistics xanh.

Theo ông Nguyễn Hoàn Vũ, hệ sinh thái công nghiệp của Becamex không chỉ đơn thuần là phát triển khu công nghiệp mà là mô hình phát triển tổng thể, nơi công nghiệp, đô thị, dịch vụ, giáo dục, y tế, viễn thông và logistics được quy hoạch đồng bộ. Mô hình này tạo ra môi trường sống và làm việc hiện đại, giúp thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, định hướng phát triển Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM đang cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của vùng công nghiệp trọng điểm phía Nam. Nếu trước đây động lực tăng trưởng chủ yếu dựa trên lao động và gia công sản xuất, thì nay trọng tâm đang chuyển mạnh sang đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và phát triển bền vững.

Đây cũng là lý do các nội dung thảo luận tại “Gặp gỡ Australia 2026” tập trung sâu vào các lĩnh vực như năng lượng xanh, chuyển đổi số, logistics thông minh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp với trường đại học. Những lĩnh vực này được xem là nền tảng để hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ hoàn chỉnh cho khu vực phía Bắc TPHCM.

Ở góc độ đối ngoại và chiến lược quốc gia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chiến lược phát triển mới với tinh thần lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng then chốt. Việt Nam ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và kinh tế xanh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Australia là đối tác có nhiều thế mạnh bổ trợ cho Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, giáo dục, quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, Việt Nam sở hữu lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực trẻ, môi trường chính trị ổn định và mạng lưới hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai bên có tiềm năng lớn để hình thành các chuỗi giá trị liên kết trong công nghệ số, năng lượng tái tạo, logistics, chế biến thực phẩm và các ngành phục vụ chuyển đổi xanh.

Nhìn từ thực tiễn, Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành nơi thử nghiệm và triển khai các mô hình hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia. Không chỉ có hạ tầng công nghiệp quy mô lớn, khu vực này còn đang hình thành mạng lưới các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo quốc tế và các doanh nghiệp công nghệ.

Việc phát triển các khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn ESG, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, sử dụng năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 cũng giúp khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn xanh quốc tế. Trong đó, mô hình khu công nghiệp sinh thái do Becamex hợp tác với Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) được xem là bước đi tiên phong trong phát triển công nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Có thể thấy, “Gặp gỡ Australia 2026” không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư đơn thuần mà còn mở ra không gian hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia trong giai đoạn phát triển mới. Từ thương mại, năng lượng xanh đến giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tất cả đều đang hội tụ về mục tiêu hình thành một cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức và công nghệ.

Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, cùng định hướng phát triển siêu đô thị sáng tạo, Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy tăng trưởng của TPHCM và toàn vùng Đông Nam bộ, đồng thời là điểm kết nối quan trọng giữa Việt Nam với các trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

QUỐC CƯỜNG